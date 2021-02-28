Музыканты из «Разбітага сэрца пацана» вышли на свободу после 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Участники белорусской группы «Разбітае сэрца пацана» (РСП) вышли на свободу в Жодино. Они отбыли 15 суток ареста после задержания на «музыкальной вечеринке» под Смолевичами 13 февраля. Об их освобождении сообщили на странице BY_culture.



Музыкант РСП Денис Тарасенко. Фото: BY_culture, Telegram

Всего были задержаны четверо музыкантов РСП. Уже освободились трое: Денис Тарасенко, Андрей Осипчик и Александр Ковалев. Ожидается также освобождение Павла Городницкого.

Одновременно с РСП задержали певицу Валерию Суровицкую (LEAR) и музыкального менеджера Влада Лепешинского — они также вышли на свободу.

По протоколу ожидалось, что музыкантов выпустят в 20.30.

Напомним, 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа задержали участников и зрителей концерта, на котором выступала в том числе белорусская группа РСП. 15 февраля суды Минской области начали разбирать их дела. Четверо участников коллектива получили по 15 суток ареста: их осудили по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Менеджер группы Настасья Доль получила штраф в 30 базовых величин (870 рублей).





За последние полгода участники РСП отметились тем, что после выборов не раз высказывались о происходящем в Беларуси и активно выступали на дворовых концертах. До 13 февраля выступления коллектива проходили без разгонов. Тем не менее еще в октябре Денис Тарасенко из РСП так говорил о возможных задержаниях:

— Усім страшна. Але што з таго? Не страшна толькі ідыётам.

К слову, вчера в Сети показали онлайн-концерт группы РСП, который был записан еще до задержания артистов (он и сейчас доступен тут ). А на днях появился трейлер документального фильма «Кураж» Алексея Полуяна, отобранного на кинофестиваль Берлинале: главными героями в нем стали музыканты группы «Разбітае сэрца пацана» Павел Городницкий и Денис Тарасенко.