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Музыканты из «Разбітага сэрца пацана» вышли на свободу после 15 суток ареста
Источник материала: Tut.by
Участники белорусской группы «Разбітае сэрца пацана» (РСП) вышли на свободу в Жодино. Они отбыли 15 суток ареста после
Всего были задержаны четверо музыкантов РСП. Уже освободились трое: Денис Тарасенко, Андрей Осипчик и Александр Ковалев. Ожидается также освобождение Павла Городницкого.
Одновременно с РСП задержали певицу Валерию Суровицкую (LEAR) и музыкального менеджера Влада Лепешинского — они также вышли на свободу.
По протоколу ожидалось, что музыкантов выпустят в 20.30.
Напомним, 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа
За последние полгода участники РСП отметились тем, что после выборов не раз высказывались о происходящем в Беларуси и активно
— Усім страшна. Але што з таго? Не страшна толькі ідыётам.
К слову, вчера в Сети
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Они отбыли 15 суток ареста после того, как были задержаны на «музыкальной вечеринке»
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