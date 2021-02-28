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Курочка Ряба и неуязвимость Кощея Бессмертного

28.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Один из сюжетов уходящей недели удивительно напомнил сказку «Курочка Ряба».

Курочка Ряба и неуязвимость Кощея Бессмертного

Дед бил-бил золотое яичко – не разбил. Запад давно (хотя и не слишком упорно) пытался призвать местного Кощея к порядку – безрезультатно.

Баба била-била – не разбила. Россия тоже не раз пробовала продавить Бессменного – примерно с тем же успехом.

Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось

Международный олимпийский комитет, по сути, просто пробегавший мимо, санкциями махнул и…

И выяснилось, что Кощей не такой уж неуязвимый.

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Один из сюжетов уходящей недели удивительно напомнил известную сказку.
 
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