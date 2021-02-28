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Курочка Ряба и неуязвимость Кощея Бессмертного
28.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из сюжетов уходящей недели удивительно напомнил сказку «Курочка Ряба».
Дед бил-бил золотое яичко – не разбил. Запад давно (хотя и не слишком упорно) пытался призвать местного Кощея к порядку – безрезультатно.
Баба била-била – не разбила. Россия тоже не раз пробовала продавить Бессменного – примерно с тем же успехом.
Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко
Международный олимпийский комитет, по сути, просто пробегавший мимо, санкциями махнул и…
И выяснилось, что Кощей не такой уж неуязвимый.
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Один из сюжетов уходящей недели удивительно напомнил известную сказку.
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