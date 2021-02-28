Источник материала: Хартия'97

Кто щедрее? 28.02.2021, 18:36

Как США и Россия поддерживали своих граждан во время пандемии.

Наши власти неоднократно заявляли, что помогали людям точечно, адресно и угадали. Но программы помощи были необсуждаемы, на публику не выносились споры, только уже принятые решения. В США все программы, каждый их кусочек был подробно обсуждаем в парламенте и СМИ. В результате эти программы получились очень разные, пишет Telegram-канал «СерпомПо» .

Россия

Прямая помощь была оказана только на детей. В этом есть некоторый смысл: дети в стране — главный фактор бедности. Но все же удар пандемии пришелся по всем… Было реализовано 3 программы: весенний пакет: на детей 3-16 лет по 10.000 руб. разово и до 3 лет — 15 тыс.руб. тремя порциями. Декабрь: дополнительно 5.000 руб. на ребенка до 8 лет.

Итого

семьи с ребенком до 3 лет получили 20.000 р. ($280)

от 3 до 8 — 15.000 ($200)

от 8 до 16 — 10.000 ($140)

США

Март 2020 Cares Act: Stimulus Checks $1,200 на взрослых, $600 на ребенка.

Не каждый американец получил эту сумму. Только небогатые — кто зарабатывает меньше $75,000 ($150,000 на семейную пару). Почти никто из людей, работающих а айти, финансах, или частных жридических компаниях ничего не получил. Разве что новички, работающие на самых низких позициях. Плюс, если кто-то в семье подавал налоговую декларацию, используя ITIN, то никто в семье не получил чеки (это чаще всего относилось к семьям с недавними иммигрантами). Также чеки не получили adult dependents — то есть те, кому больше 18 лет, но они сами не зарабатывают достаточно, чтобы себя содержать (большинство студентов и инвалидов или стариков, живущих на госпенсию).

Декабрь 2020: stimulus checks $600 на тех же условиях,что и первый раз.

Новый пакет Байдена 2021 год: stimulus checks $1,400 для всех возрастов, adult dependents, и семей с ITIN.

Как видим, программа помощи в США была намного щедрее и более массовая, чем российская. Хотя это у нас в конституции написаны слова про социальное государство, да еще и такие сказочные поправки были приняты в нее летом…

Мы не рассматривали тут помощь малому бизнесу, безработным, продление кредитов, запреты на выселение при неуплате аренды и т.п.

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