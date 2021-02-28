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Как с начала года в Беларуси выросли курсы валют

28.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как с начала года в Беларуси выросли курсы валют

  • 28.02.2021, 18:26
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Белорусскую национальную валюту продолжает штормить.

С начала года курс белорусского рубля то заметно дешевеет, то позже, наоборот, отыгрывает это падение.

Как с начала года изменились курсы иностранных валют в Беларуси? Об этом в статье "Еврорадио".

Доллар подорожал на 2,68 копейки — чуть больше, чем на процент. При этом с начала февраля американская валюта несколько подешевела.

Евро с начала года, наоборот, подешевел — на 1,36 копейки. За февраль он также потерял, но немного.

100 российских ркблей с начала года прибавили 1,57 копейки. Интересно, что российский рубль заметно дорожал в феврале и тем самым отыграл январское падение и вышел "в плюс".

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусскую национальную валюту продолжает штормить.
 
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