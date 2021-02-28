Источник материала: Хартия'97

Как с начала года в Беларуси выросли курсы валют 28.02.2021, 18:26

курсы валют" src="https://www.21.by/pub/news/2021/02/1614526742890936.jpg">

Белорусскую национальную валюту продолжает штормить.

С начала года курс белорусского рубля то заметно дешевеет, то позже, наоборот, отыгрывает это падение.

Как с начала года изменились курсы иностранных валют в Беларуси? Об этом в статье "Еврорадио" .

Доллар подорожал на 2,68 копейки — чуть больше, чем на процент. При этом с начала февраля американская валюта несколько подешевела.

Евро с начала года, наоборот, подешевел — на 1,36 копейки. За февраль он также потерял, но немного.

100 российских ркблей с начала года прибавили 1,57 копейки. Интересно, что российский рубль заметно дорожал в феврале и тем самым отыграл январское падение и вышел "в плюс".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .