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В Иране из-за ужасающей нищеты начались антиправительственные протесты

28.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Иране из-за ужасающей нищеты начались антиправительственные протесты

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  • 28.02.2021, 18:19
В Иране из-за ужасающей нищеты начались антиправительственные протесты

Протестующие скандируют, что Исламская Республика Ирана — нелегитимный режим.

Из иранской провинции Систан и Белуджистан приходят сообщения о вооруженном восстании местного населения. Протестующие скандируют, что Исламская Республика Ирана - нелегитимный режим.Поводом стала спецоперация Корпуса стражей исламской революции по "борьбе с контрабандой". Операция КСИР завершилась тем, что был разгромлен и практически уничтожен конвой с топливом — одним из главных товаров торговли в регионе.

Власти начали блокировать интернет в стране.

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Протестующие скандируют, что Исламская Республика Ирана — нелегитимный режим.
 
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