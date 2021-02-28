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В Иране из-за ужасающей нищеты начались антиправительственные протесты
Источник материала: Хартия'97
В Иране из-за ужасающей нищеты начались антиправительственные протесты
Протестующие скандируют, что Исламская Республика Ирана — нелегитимный режим.
Из иранской провинции Систан и Белуджистан приходят сообщения о вооруженном восстании местного населения. Протестующие скандируют, что Исламская Республика Ирана - нелегитимный режим.Поводом стала спецоперация Корпуса стражей исламской революции по "борьбе с контрабандой". Операция КСИР завершилась тем, что был разгромлен и практически уничтожен конвой с топливом — одним из главных товаров торговли в регионе.
Власти начали блокировать интернет в стране.
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Протестующие скандируют, что Исламская Республика Ирана — нелегитимный режим.
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