Источник материала: Хартия'97

Музыканты из «Разбітага сэрца пацана» вышли на свободу после 15 суток ареста 1 28.02.2021, 18:10

Фотофакт.

Участники белорусской группы «Разбітае сэрца пацана» (РСП) Денис Тарасенко, Андрей Осипчик и Александр Ковалев вышли на свободу в Жодино. Они отбыли 15 суток ареста после того, как задержания на «музыкальной вечеринке» под Смолевичами 13 февраля. Об их освобождении сообщили на странице BY_culture .

По протоколу ожидалось, что музыкантов выпустят в 20.30. Всего были задержаны четверо музыкантов, ожидается также освобождение Павла Городницкого.









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