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Гол белорусского футболиста Виталия Лисаковича принес победу московскому «Локомотиву» над ЦСКА
Источник материала: Хартия'97
Гол белорусского футболиста Виталия Лисаковича принес победу московскому «Локомотиву» над ЦСКА
В составе российской команды белорус провел на поле 69 минут.
В матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" победил ЦСКА Виктора Гончаренко (2:0), сообщает
Локомотив — ЦСКА — 2:0
Голы: 1:0 — Лисакович (6). 2:0 — Крыховяк (42).
На 73-й минуте Влашич не реализовал пенальти.
В составе хозяев белорус Виталий Лисакович провел на поле 69 минут, у гостей форвард Илья Шкурин наблюдал за ходом противостояния со скамьи запасных.
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В составе российской команды белорус провел на поле 69 минут.
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