|
Украинский борщ попал в двадцатку лучших супов мира по версии CNN
Источник материала: Хартия'97
Украинский борщ попал в двадцатку лучших супов мира по версии CNN
Украинские повара добиваются внесения блюда в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Украинский борщ попал в список 20 лучших супов в мире по версии американского издания CNN.
Об этом говорится на сайте CNN, отмечает
«Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это далеко не просто свекольный суп», — описывает блюдо CNN.
Издание добавило, что украинские повара организовали кампанию, целью которой является внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Кроме украинского блюда, в двадцатку лучших супов мира попали в частности грузинский харчо, французский буйабес, испанский гаспачо, тайский том ям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинские повара добиваются внесения блюда в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)