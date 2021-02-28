Источник материала: Хартия'97

Украинский борщ попал в двадцатку лучших супов мира по версии CNN 3 28.02.2021, 17:55

Украинские повара добиваются внесения блюда в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Украинский борщ попал в список 20 лучших супов в мире по версии американского издания CNN.

Об этом говорится на сайте CNN, отмечает «Новое время» .

«Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это далеко не просто свекольный суп», — описывает блюдо CNN.

Издание добавило, что украинские повара организовали кампанию, целью которой является внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Кроме украинского блюда, в двадцатку лучших супов мира попали в частности грузинский харчо, французский буйабес, испанский гаспачо, тайский том ям.

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