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В Беларуси проходят последние зимние протесты
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси проходят последние зимние протесты
Мирные акции в Беларуси длятся уже 205 дней.
В воскресенье, 28 февраля, в Минске и других городах Беларуси прошли протестные акции. А с 1 марта в стране начнет действовать новое законодательство, ужесточающее ответственность за протесты, пишет
Акции 28 февраля оказались относительно немногочисленными, но активными. Начались они с утра. В минский микрорайонах Сухарево, Грушевка, Зеленый луг, возле улицы Розы Люксембург, люди выходили на шествия с флагами и лозунгами.
В районе МТЗ на мосту была организована акция с флагами. Большой флаг также появился на одной из многоэтажек столицы.
В Боровлянах было устроено пикетирование.
Акции протеста также прошли в Гродно, Жодино, Дзержинске, Пружанах и других городах.
Многочисленные акции поддержки были организованы за пределами Беларуси.
Мирные протесты в Беларуси длятся уже 205 дней.
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Мирные акции в Беларуси длятся уже 205 дней.
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