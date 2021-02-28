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В Беларуси проходят последние зимние протесты

28.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси проходят последние зимние протесты

  • 28.02.2021, 17:45
В Беларуси проходят последние зимние протесты
Фото: «Наша Ніва»

Мирные акции в Беларуси длятся уже 205 дней.

В воскресенье, 28 февраля, в Минске и других городах Беларуси прошли протестные акции. А с 1 марта в стране начнет действовать новое законодательство, ужесточающее ответственность за протесты, пишет thinktanks.by.

Акции 28 февраля оказались относительно немногочисленными, но активными. Начались они с утра. В минский микрорайонах Сухарево, Грушевка, Зеленый луг, возле улицы Розы Люксембург, люди выходили на шествия с флагами и лозунгами.

В районе МТЗ на мосту была организована акция с флагами. Большой флаг также появился на одной из многоэтажек столицы.


В Боровлянах было устроено пикетирование.

Акции протеста также прошли в Гродно, Жодино, Дзержинске, Пружанах и других городах.

Многочисленные акции поддержки были организованы за пределами Беларуси.


Фото: tut.by

Мирные протесты в Беларуси длятся уже 205 дней.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мирные акции в Беларуси длятся уже 205 дней.
 
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