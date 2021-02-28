История нескольких братских могил Минска

передает корреспондент агентства «Минск-Новости», который побывал у нескольких минских мемориалов. Но особо чтят горожане места, где в братских могилах захоронены непокоренные воины Отечества,корреспондент агентства «Минск-Новости», который побывал у нескольких минских мемориалов.





…Центр столицы, мама неспешно прогуливается с коляской по бульвару Толбухина. Светит солнце, его лучи отражаются от черной гранитной плиты с надписью: «Тут пахавана больш 10 тысяч савецкіх воінаў, партызан і мірных грамадзян, закатаваных і расстраляных нямецка-фашысцкімі захопнікамі. 1941-1944 гг.».

На соседних табличках имена тех, кого удалось идентифицировать: рядовой Медников Н. И., прожил всего 18 лет и погиб в июле 1944-го, ефрейтор Садронов И. В., дата рождения неизвестна, погиб 21 июля 1944 года… Сотни фамилий, и за каждой — судьба человека, отдавшего жизнь за свободу Родины. Почему братская могила оказалась рядом с оживленным проспектом? Дело в том, что прямо перед войной тут начали строительство двух жилых домов для командного состава Белорусского особого военного округа. Но не успели — началась война. Оккупанты устроили в них свои воинские части, а также лагерь для советских военнопленных. Зимой 1941–1942 годов там началась эпидемия сыпного тифа. Умерших хоронили в братских могилах на месте нынешнего бульвара, а также в парке имени Челюскинцев.





Кроме этого, в начале 1950-х на бульвар Толбухина перенесли останки советских воинов, скончавшихся от ран в клиническом городке после освобождения столицы и первоначально похороненных там же, а также одиночные захоронения военнопленных, партизан, подпольщиков, воинов Красной армии из разных районов города и пригородных деревень. В 1955-м здесь сформировалась огромная братская могила, за которой и сегодня достойно приглядывают городские власти. Отрадно, что и минчане не забывают героев, принося к захоронению цветы и лампадки.













Свежий венок лежит и у подножия бетонной фигуры «Скорбящей матери», установленной на месте братских захоронений в парке имени Челюскинцев. Она расположена в глубине зеленого массива слева от главной аллеи. Как отмечают историки, умерших в лагерях «Выставка» и «Пушкинские казармы» заключенные возили на телегах и закапывали в могилах-траншеях. После освобождения Минска Чрезвычайная государственная комиссия насчитала 41 такую могилу, где погребены около 10 тыс. человек. Однако мемориал появился здесь только в 1955 году, к захоронению проложили дорожки, оформили индивидуальные надмогильные плиты, правда, известны данные только двух человек — тех, кто скончался от ран в 1944-м в уже освобожденном Минске.













Еще одна могила, где всего три фамилии, находится в парке имени Горького, прямо у колеса обозрения. Тут кроме члена Реввоенсовета 16-й армии Анса Даумана и начальника политотдела 8-й Минской стрелковой дивизии Иосифа Флакса, погибших в 1920 году, нашел покой и боец Красной армии Герасим Иванков, павший в июле 1944-го. К сожалению, несмотря на годы исследований, удалось выяснить информацию только о нем…





Сколько еще неизвестных героев времен Великой Отечественной покоятся в братских могилах, посчитать уже невозможно. Но коллективная память о воинах живет в минчанах как благодаря мемориальным табличкам, так и присмотру за могилами родственниками и властями на том же Военном кладбище. Ухоженно выглядят сегодня и мемориальные комплексы «Масюковщина», «Память» на пр. Дзержинского, где нашли последний приют те, кто пал в боях за нашу столицу. От нас требуется всего лишь не забывать историю, чтить прадедов и передавать память потомкам. Через сердце.



