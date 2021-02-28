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В ПСО «Ангел» рассказали, как искали и где нашли мальчика-аутиста, который пропал в субботу в Бресте

28.02.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ребенка нашли в совершенно другом районе города, далеко от места пропажи, вне зоны активных действий волонтеров.

В субботу 28 февраля в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ангел. Брест» появились посты с пометкой «красный щит» – это означает пропажу ребенка. Сообщалось, что шестилетний мальчик, у которого аутизм, пропал в районе «Алми» напротив парка воинов-интернационалистов, пишет Брестская газета.

Спустя примерно час «ангелы» сообщили, что ребенок найден.

О том, как его искали, рассказал заместитель координатора отряда Данил Полянский. По его словам, когда пропал мальчик, волонтерам не пришлось долго собираться – несколько групп уже работало по другой заявке. Их быстро переориентировали. Когда информация о поиске ребенка начала распространяться по соцсетям, пошли звонки о том, что видели похожего по приметам мальчика, но каждый раз это был не тот ребенок.

А потом позвонила девушка Катя и рассказала, что ехала с похожим мальчиком в маршрутке. Она дала номер телефона водителя. Маршрутчику позвонили – оказалось, ребенок у него в салоне. Выслали экипаж – выяснилось, что это тот самый мальчик.
К слову, его нашли в совершенно другом районе города, вне зоны активных действий волонтеров. А все благодаря информационной поддержке. Поэтому так важно в таких ситуациях делать репосты и лайки подобным постам – чтобы как можно больше людей узнали о пропавшем и шансы на успешные поиски выросли.
 
Теги: Брест
 
 
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Ребенка нашли в совершенно другом районе города, далеко от места пропажи, вне зоны активных действий волонтеров.
 
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