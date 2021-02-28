Навального доставили в колонию для отбывания тюремного срока









Rbc.ru. Об этом сообщает





Изданию подтвердили, что оппозиционера привезли в одну из исправительных колоний Владимирской области. После этапирования Навальный отправлен на карантин.





После получения приговора Навальный оставался в Москве, где находился в СИЗО "Матросская тишина".





Напомним, после возвращения Навального в Россию ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно приговору, он должен провести почти три года в колонии. Международное сообщество настаивает на немедленном освобождении оппозиционера.





Также сообщалось, что Европейский союз введет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным раньше, чем ожидалось. Они вступят в силу в начале следующей недели.