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Музыканты из «Разбітага сэрца пацана» вышли на свободу после 15 суток ареста

28.02.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники белорусской группы «Разбітае сэрца пацана» (РСП) Денис Тарасенко, Андрей Осипчик и Александр Ковалев вышли на свободу в Жодино.




 Они отбыли 15 суток ареста после того, как задержания на «музыкальной вечеринке» под Смолевичами 13 февраля. Об их освобождении сообщили на странице BY_culture.

По протоколу ожидалось, что музыкантов выпустят в 20.30. Всего были задержаны четверо музыкантов, ожидается также освобождение Павла Городницкого.
 
 
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Участники белорусской группы «Разбітае сэрца пацана» (РСП) Денис Тарасенко, Андрей Осипчик и Александр Ковалев вышли на свободу в Жодино.
 
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