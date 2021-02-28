Музыканты из «Разбітага сэрца пацана» вышли на свободу после 15 суток ареста













Они отбыли 15 суток ареста после того, как задержания на «музыкальной вечеринке» под Смолевичами 13 февраля. Об их освобождении сообщили на странице BY_culture.





По протоколу ожидалось, что музыкантов выпустят в 20.30. Всего были задержаны четверо музыкантов, ожидается также освобождение Павла Городницкого.