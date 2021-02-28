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Под Молодечно задержали два десятка человек, которые собрались на вечеринку на даче
28.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По информации правозащитников, на 20 человек были составлены протоколы.
27 февраля под Молодечно была задержана группа людей. Компания приехала из Минска на отдых-вечеринку по случаю окончания зимы, сообщают правозащитники из
По предварительной информации, их задержали в коттедже между Молодечно и Раковом. 20 человек были доставлены в Молодечненский РОВД, где на них составили протоколы по ст. 23.34 КоАП. До суда их содержат в местном РОВД: передачи и лекарства не принимают. Сообщается, что среди задержанных:
Бледнова Алёна
Буйницкая Алеся
Галковский Александр
Глинская Виталия (забрала скорая помощь)
Коробкова Виктория
Кришталь Алексей Юрьевич (1973)
Лапшов Руслан (1981)
Лоскутова Наталья
Лоскутов Сергей
Пашкович Алёна
Рогожина Лилия Ивановна (1962)
Шиманович Богдан (1973)
Шиманович Евгения Ричардовна (1974)
Шмелева Наталья Михайловна (1975).
Напомним, что 14 февраля в Молодечно
26 февраля силовики
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По информации правозащитников, на 20 человек были составлены протоколы.
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