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Школа в белорусском агрогородке признана лучшей среди сельских

28.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школа в агрогородке Кадино Могилевской области признана самой эффективной среди сельских. В кабинетах самое современное оборудование, и практически все выпускники поступают в вузы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Хоккеисты стараются учится на «отлично». За плохие результаты их могут отстранить от тренировок, а это самое страшное наказание. Несмотря на то, что ледовая площадка уже начала таять, дети продолжают кататься.

«Хоккей – это наше все. Спортивная гордость школы. У нас очень много кубков», – рассказал капитан команды «Кадинские львы» Иван Бельчин.

«Кадинские львы» с каждых соревнований привозят награды. Тренер Леонид Комаров работает с командой со дня основания школы. Уже тогда решил: уроки физкультуры будут хоккейными.

«Начиная со второго класса, ребята катаются. Потом клюшки, когда научатся кататься. Потом формируется команда, которая выступает успешно на протяжении многих лет», – пояснил учитель физической культуры и здоровья Леонид Комаров.

Спортивные победы – не единственные достижения учеников. На полках и стенах в кабинете директора не хватает места для грамот и призовых статуэток. Награды хранят в музее. Дипломы с танцевальных, художественных, математических конкурсов. В этой школе десятки кружков и секций.

«Это грамота, которой министерство нас наградило как лучшую школу. Сертификаты складываются из маленьких пазлов. Это заслуга каждого педагога».

Учитель должен не просто давать знания, а быть наставником для учеников и мотивировать на успех. Это позиция всех педагогов.

«Каждый педагог горит своим делом, своим учебным предметом. Стремится его рекламировать, быть успешным, занимать позиции. Ребята, если учитель ведет интересно урок, будут всегда с ним», – считает директор Кадинской средней школы Надежда Артеменко.

В кабинетах мультиборды, наборы для опытов, комплекты для робототехники. Ими пользуются более 400 детей из агрогородка Кадино и ближайших деревень. Почти все выпускники поступают в престижные вузы страны. Одиннадцатиклассники уверяют: с репетиторами не занимаются, школьной подготовки хватает.

«Мы начали готовиться к централизованному тестированию еще с десятого класса с учителями-предметниками. У нас сейчас достаточно высокий уровень на репетиционных тестированиях», – рассказала ученица 11-го класса Валерия Карпечина.

Успешно учатся и дети с особенностями развития. Эта сельская школа одной из первых в стране стала инклюзивной. К каждому у педагогов свой подход. Половина преподавателей – местные. После окончания вузов многие возвращаются сюда уже как педагоги.



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В кабинетах мультиборды, наборы для опытов, комплекты для робототехники. Ими пользуются более 400 детей из агрогородка Кадино и ближайших деревень.
 
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