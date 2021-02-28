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Школа в белорусском агрогородке признана лучшей среди сельских
28.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Школа в агрогородке Кадино Могилевской области признана самой эффективной среди сельских. В кабинетах самое современное оборудование, и практически все выпускники поступают в вузы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
«Кадинские львы» с каждых соревнований привозят награды. Тренер Леонид Комаров работает с командой со дня основания школы. Уже тогда решил: уроки физкультуры будут хоккейными.
Спортивные победы – не единственные достижения учеников. На полках и стенах в кабинете директора не хватает места для грамот и призовых статуэток. Награды хранят в музее. Дипломы с танцевальных, художественных, математических конкурсов. В этой школе десятки кружков и секций.
«Это грамота, которой министерство нас наградило как лучшую школу. Сертификаты складываются из маленьких пазлов. Это заслуга каждого педагога».
Учитель должен не просто давать знания, а быть наставником для учеников и мотивировать на успех. Это позиция всех педагогов.
В кабинетах мультиборды, наборы для опытов, комплекты для робототехники. Ими пользуются более 400 детей из агрогородка Кадино и ближайших деревень. Почти все выпускники поступают в престижные вузы страны. Одиннадцатиклассники уверяют: с репетиторами не занимаются, школьной подготовки хватает.
Успешно учатся и дети с особенностями развития. Эта сельская школа одной из первых в стране
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В кабинетах мультиборды, наборы для опытов, комплекты для робототехники. Ими пользуются более 400 детей из агрогородка Кадино и ближайших деревень.
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