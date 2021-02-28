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«Нью-Джерси Дэвилс» с Егором Шаранговичем в составе проиграл «Вашингтону» в чемпионате НХЛ

28.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси Дэвилс» с Егором Шаранговичем в составе проиграл «Вашингтону» в чемпионате НХЛ

Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилс» с белорусом Егором Шаранговичем в составе проиграл «Вашингтону» в чемпионате НХЛ. 

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Кэпиталз». У победителей шайбы забросили Гарнет Хэтуэй, Даниэль Спронг, Ларс Эллер, Якуб Врана и Ник Дауд. Егор Шарангович завершил матч с показателем «-2», совершил три броска, проведя на льду 10 минут. Напомним, что ранее белоруса отправляли в фарм-клуб «Нью-Джерси», но затем снова вернули в основную команду. 

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Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилс» с белорусом Егором Шаранговичем в составе проиграл «Вашингтону» в чемпионате НХЛ.  Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу...
 
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