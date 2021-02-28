«Нью-Джерси Дэвилс» с Егором Шаранговичем в составе проиграл «Вашингтону» в чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилс» с белорусом Егором Шаранговичем в составе проиграл «Вашингтону» в чемпионате НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Кэпиталз». У победителей шайбы забросили Гарнет Хэтуэй, Даниэль Спронг, Ларс Эллер, Якуб Врана и Ник Дауд. Егор Шарангович завершил матч с показателем «-2», совершил три броска, проведя на льду 10 минут. Напомним, что ранее белоруса отправляли в фарм-клуб «Нью-Джерси», но затем снова вернули в основную команду.

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