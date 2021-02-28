Егор Герасимов проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в полуфинале теннисного турнира в Монпелье

Источник материала: ОНТ

Егор Герасимов завершил выступление в полуфинале престижного теннисного турнира в Монпелье.

У белоруса был очень серьёзный соперник на этой стадии – Давид Гоффен, занимающий в мировом рейтинге 15 место. Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу бельгийца. Но даже выход в полуфинал для Герасимова, который является 83-й ракеткой мира, – отличный результат. Ранее белорус выбил из турнирной сетки Энди Маррея, Альяжа Бедене и Алехандро Давидовича Фокина. Егор Герасимов сможет улучшить свое положение в мировом рейтинге, который будет опубликован завтра.

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