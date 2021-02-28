Баскетболисты саратовского «Автодора» разгромили «Цмокi-Мiнск» в гостевом поединке Единой лиги ВТБ

Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели разгромное поражение от саратовского «Автодора» в гостевом поединке Единой лиги ВТБ.

Наша команда провалила матч, проиграв уже в первой половине встречи почти 30 очков. Дальше преимущество хозяев площадки только росло. «Цмокi» в итоге уступили со счетом 66:113. Это самое крупное поражение нашей команды в чемпионате. Минчане проиграли уже в пятом матче подряд и сейчас занимают последнее место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В следующем поединке «Цмокi» сыграют с ЦСКА 7 марта в Москве.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram