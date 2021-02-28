Барселона «в огне»: на испанских улицах продолжаются митинги

Источник материала: ОНТ

«Всеобщей амнистии» – под такими лозунгами сейчас «горит» Барселона. На испанские улицы в очередной раз вышли митингующие. Повод спорный: они требуют освобождения музыканта, осужденного за восхваление террористов в своих песнях.





Для Барселоны как туристической Мекки это уже серьезная проблема. Марши проходят в очень жёсткой форме. Каждый раз это прямые столкновения с полицией, что, конечно, отпугивает туристов. Как только на улицах зажигаются петарды – параллельно начинается мародёрство. Отдельные группы из толпы грабят магазины, причём максимальный интерес – к витринам с гаджетами.

Митингующие заодно призывают отменить реформу в области труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах, а также принудительное выселение из жилья из-за задолженностей. Сейчас полиция начала зачистку улиц, после того как участники марша стали поджигать припаркованные автомобили.

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