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COVID-19 в Беларуси и мире: идет вакцинация, но в некоторых странах ограничения только усиливают

28.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19 в Беларуси и мире: идет вакцинация, но в некоторых странах ограничения только усиливают

Больше 113 миллионов заразившихся в мире и массовая вакцинация от ковида. В нашей стране ситуацию с COVID-19 специалисты называют контролируемой. За сутки заболели 1347 человек, выписан 1761 пациент. Продолжается вакцинация приоритетных групп населения – это врачи и педагоги.


Прививочная кампания в мире не везде идет гладко. В Аргентине люди возмущены распределением вакцин среди населения – там первыми прививку получили так называемые випы. Возмутило людей то, что десятки людей, включая министров и представителей правительства, прошли без очереди на укол. В Таиланде к этому отнеслись спокойнее, хотя приоритетные группы такие же. Всего в страну доставили 200 тысяч доз китайской вакцины и ещё 117 тысяч британской, в первую очередь препараты получат те, кто живёт в провинциях с высоким уровнем риска заражения. Во Франции в отдельных регионах начался более строгий карантин из-за роста числа инфицированных. Правила распространились и на альпийскую часть страны. Жителям этого региона можно находиться на улице всего час в сутки и при этом не удаляться от дома более чем на 5 километров.

В Польше из-за новой волны тоже усилили ограничения. До 14 марта закрыты отели, торговые центры, кинотеатры. Со вчерашнего дня на всей территории страны запрещено использование пластиковых козырьков, разрешены только маски.

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Больше 113 миллионов заразившихся в мире и массовая вакцинация от ковида. В нашей стране ситуацию с COVID-19 специалисты называют контролируемой. За сутки заболели 1347...
 
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