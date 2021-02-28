Представители Администрации Президента проведут личные приёмы граждан в начале марта

Источник материала: ОНТ

Практика выездных личных приёмов граждан представителями Администрации Президента Беларуси продолжается. Они уже завтра помогут разобраться в наболевших вопросах.





1 марта помощник Президента – инспектор по Могилевской области посетит предприятие «Ольса». Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом и ответит на вопросы отдельных работников в рамках личного приёма.

2 марта помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков встретится с трудовым коллективом Минского мотовелозавода. А помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский отправится в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию города Горки.

4 марта заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой пообщается с коллективом завода «Гомсельмаш». Помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик посетит «Ивацевичдрев», помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк – филиал «Елизово» Гродненского стеклозавода в Осиповичском районе. Со всеми коллективами состоятся встречи и личный прием для работников.

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