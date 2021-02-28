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Конфликт в Армении не утихает: оппозиция в лице военных требует отставки Пашиняна

28.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конфликт в Армении не утихает: оппозиция в лице военных требует отставки Пашиняна

Массовые протесты охватили центр Еревана. В Армении назревает серьезный политический кризис. Оппозиция в лице военных требует отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна. 


Суть конфликта: премьер-министр и руководство Генштаба Армении – сейчас по разные стороны политических баррикад. Военные обвиняют Пашиняна в «необдуманных решениях», он их – в некомпетентности. Пашинян первым требовал отставки генералов. Несколько дней Президент Армен Саркисян не давал ответ, и вот вчера стало ясно, что глава государства на это не пойдет. Протестующие восприняли эту новость как победу и скандировали на улицах, однако Пашинян заявил, что снова направит требование об их уходе. 

Сейчас колонна оппозиции вновь пришла к зданию армянского парламента, при этом скандируя оскорбления в адрес премьер-министра. Участниками протестной демонстрации стали несколько тысяч человек. В толпе есть военнослужащие из Нагорного Карабаха, где многие винят Пашиняна за поражение в недавней войне с Азербайджаном. Митинги против премьер-министра, напомним, идут уже четвертый день. И конфликт только нарастает. Полиция уже один раз убирала баррикады с улиц, поскольку протестующие обещали сделать эти палаточные лагеря своим местом ночевки.

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Теги: Новости
 
 
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Массовые протесты охватили центр Еревана. В Армении назревает серьезный политический кризис. Оппозиция в лице военных требует отставки премьер-министра страны...
 
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