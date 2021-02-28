Оппозиция в Грузии объявила о начале бессрочного общенационального протеста

Источник материала: ОНТ

В Грузии оппозиция объявила о начале бессрочного общенационального протеста. Участники манифестации требуют назначения внеочередных парламентских выборов.





Ситуация в Тбилиси накалилась после задержания соратника бывшего президента страны Михаила Саакашвили – руководителя крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение». Проблема заключается в том, что выбранный оппозицией политический курс Грузии «не работает» для экономических вопросов – таких как топливо и закупка зерна. Все попытки решить это не через Россию, а через европейские страны, даже несмотря на их лояльность, проваливаются. Из-за слишком высокой цены, что меняет отношение к вопросу.

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