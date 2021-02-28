Тонкие блины из муки грубого помола. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Мука грубого помола изготавливается из цельного зерна. После помола она сохраняет крупные частицы и оболочки, а значит, является более полезной. Блинчики из такой муки получаются не только вкусными, но и сытными.

Вам понадобится:

яйца – 2 шт.;

мука овсяная – 4 ст. л.;

мука пшеничная грубого помола – 6 ст. л.;

молоко – 350–400 мл;

крахмал – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

соль;

растительное масло для жарки.

Как готовить?

1. Яйца взбить с сахаром и солью до образования пены.





2. Добавить два вида муки, крахмал. Перемешать. Добавить 50 мл молока. Ещё раз перемешать и дать постоять 5 минут.









3. Добавить в ёмкость 250 мл молока. Перемешать.





4. Сковороду хорошо разогреть. Смазать растительным маслом. Выпекать блины с двух сторон до золотистого цвета.





Приятного аппетита!

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