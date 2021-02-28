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Тонкие блины из муки грубого помола. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Мука грубого помола изготавливается из цельного зерна. После помола она сохраняет крупные частицы и оболочки, а значит, является более полезной. Блинчики из такой муки получаются не только вкусными, но и сытными.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Яйца взбить с сахаром и солью до образования пены.
2. Добавить два вида муки, крахмал. Перемешать. Добавить 50 мл молока. Ещё раз перемешать и дать постоять 5 минут.
3. Добавить в ёмкость 250 мл молока. Перемешать.
4. Сковороду хорошо разогреть. Смазать растительным маслом. Выпекать блины с двух сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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Мука грубого помола изготавливается из цельного зерна. После помола она сохраняет крупные частицы и оболочки, а значит, является более полезной. Блинчики из такой...
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