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Какие изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях? Обновления вступают в силу 1 марта

28.02.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях? Обновления вступают в силу 1 марта

Внимание, водители! С 1 марта в силу вступает обновлённый Кодекс Беларуси об административных правонарушениях. Отныне штрафы с фотофиксацией будут приходить не только за превышение скорости и неправильную парковку.


Внимательнее будут следить на дорогах за проездом на красный свет, движением по полосе для общественного транспорта и отсутствием страховки или техосмотра. В последние дни февраля этот пункт вызвал настоящий ажиотаж на станциях техобслуживания, на которых очередь порой превышала сотню автомобилей. Ведь уже с завтрашнего дня за отсутствие техосмотра предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин. За повторное нарушение штраф может достигнуть пяти базовых величин. В целом обновлённый Кодекс сразу по нескольким пунктам стал мягче, в нём появилось понятие «административный проступок», когда за негрубое нарушение сотрудник ГАИ может вынести предупреждение. 

Станислав Соловей, начальник отделения Главного управления ГАИ МВД Беларуси: «По многим статьям уменьшена ответственность за нарушение правил дорожного движения, но за некоторые ответственность усилена. За такие, как езда в нетрезвом виде за рулем. Здесь произошла градация. Если раньше был только предел 0.3 промилле и выше, то сейчас если водитель попался в нетрезвом виде с уровнем алкоголя в крови от 0.3 до 0.8 промилле, то ему грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на три года. Если водитель находится в состоянии опьянения и уровень алкоголя в крови – более 0.8 промилле, то ему грозит штраф уже 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на пять лет».

Накануне вступления в силу обновлённого кодекса сотрудники ГАИ проводили рейды на дорогах страны. Так что если кто-то не знал об изменениях закона, некоторых водителей предупреждали лично. 

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Внимание, водители! С 1 марта в силу вступает обновлённый Кодекс Беларуси об административных правонарушениях. Отныне штрафы с фотофиксацией будут приходить не...
 
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