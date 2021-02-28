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Какие изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях? Обновления вступают в силу 1 марта
Источник материала: ОНТ
Внимание, водители! С 1 марта в силу вступает обновлённый Кодекс Беларуси об административных правонарушениях. Отныне штрафы с фотофиксацией будут приходить не только за превышение скорости и неправильную парковку.
Внимательнее будут следить на дорогах за проездом на красный свет, движением по полосе для общественного транспорта и отсутствием страховки или техосмотра. В последние дни февраля этот пункт вызвал настоящий ажиотаж на станциях техобслуживания, на которых очередь порой превышала сотню автомобилей. Ведь уже с завтрашнего дня за отсутствие техосмотра предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин. За повторное нарушение штраф может достигнуть пяти базовых величин. В целом обновлённый Кодекс сразу по нескольким пунктам стал мягче, в нём появилось понятие «административный проступок», когда за негрубое нарушение сотрудник ГАИ может вынести предупреждение.
Накануне вступления в силу обновлённого кодекса сотрудники ГАИ проводили рейды на дорогах страны. Так что если кто-то не знал об изменениях закона, некоторых водителей предупреждали лично.
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Какие изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях? Обновления вступают в силу 1 марта
Внимание, водители! С 1 марта в силу вступает обновлённый Кодекс Беларуси об административных правонарушениях. Отныне штрафы с фотофиксацией будут приходить не...
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