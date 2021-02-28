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Девушка обнаружила паука в посылке от популярного бренда

28.02.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка обнаружила паука в посылке от популярного бренда

В посылке c покупкой от известного бренда покупательница обнаружила живого паука, рассказывает lenta.ru.

Девушка сделала заказ в интернет-магазине, а когда получила посылку, обнаружила в упаковке с вещью живого паука. О необычной находке она рассказала в своём аккаунте в TikTok.


На видео сквозь прозрачную упаковку видно, как насекомое ползает по одежде. В комментарии к ролику пользовательница по имени Фрэнк попросила магазин забрать своего «сотрудника», иначе она начнёт брать с него арендную плату за проживание.

Подписчики девушки написали свои шуточные комментарии: «Боже, теперь у них появился подвижный дизайн», «Одежда и бесплатное домашнее животное», «Это больше не ваша посылка. Она принадлежит пауку».

Позже героиня истории разместила новые видео, в которых рассказала о том, что дала пауку имя Барт и отнесла его в зоомагазин, где он обрёл новый дом.

Фото: TikTok

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В посылке c покупкой от известного бренда покупательница обнаружила живого паука, рассказывает lenta.ru. Девушка сделала заказ в интернет-магазине, а когда получила...
 
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