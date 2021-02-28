Главное за выходные: музыканты РСП вышли на свободу, под Молодечно задержали 20 человек

Источник материала: Onliner

Сегодня на свободу вышли музыканты группы «Разбiтае сэрца пацана», задержанные во время концерта, проходившего накануне 14 февраля. Появилась информация о задержании 20 человек под Молодечно. А футбольные фанаты объявляют бойкот матчам.

Под Молодечно задержали 20 человек

Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» , «27 февраля под Молодечно была задержана группа людей. Компания приехала из Минска на отдых-вечеринку по случаю окончания зимы. По предварительной информации, их задержали в коттедже между Молодечно и Раковом. 20 человек были доставлены в Молодечненский РОВД, где на них составили протоколы по ст. 23.34 КоАП. До суда их содержат в местном РОВД, передачи и лекарства не принимают».

Музыканты РСП вышли на свободу

Как сообщалось , накануне 14 февраля ОМОН ворвался на концерт группы «Разбiтае сэрца пацана», который проходил на турбазе «Огонек» под Смолевичами. Участников группы и посетителей концерта задержали. Сегодня телеграм-канал BY_culture сообщил об освобождении музыкантов.

На свободу вышла певица Валерия Суровицкая (Lear), также уже на воле музыканты РСП Денис Тарасенко, Андрей Осипчик, Александр Ковалев и Павел Городницкий.

Напомним, что пресс-служба МВД в день после концерта сообщила о задержании 68 человек. «Сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов. Всего были задержаны 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей», — говорилось в сообщении.

Музыкантов в итоге осудили по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), они получили по 15 суток ареста.

Футбольные фанаты объявили бойкот

Фанаты белорусских футбольных команд объявляют о том, что не собираются выходить на трибуны в новом футбольном сезоне. «Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем», — такое заявление опубликовали в Instagram фанаты брестского «Динамо».