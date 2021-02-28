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Главное за выходные: музыканты РСП вышли на свободу, под Молодечно задержали 20 человек

28.02.2021 19:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на свободу вышли музыканты группы «Разбiтае сэрца пацана», задержанные во время концерта, проходившего накануне 14 февраля. Появилась информация о задержании 20 человек под Молодечно. А футбольные фанаты объявляют бойкот матчам.

Под Молодечно задержали 20 человек

Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», «27 февраля под Молодечно была задержана группа людей. Компания приехала из Минска на отдых-вечеринку по случаю окончания зимы. По предварительной информации, их задержали в коттедже между Молодечно и Раковом. 20 человек были доставлены в Молодечненский РОВД, где на них составили протоколы по ст. 23.34 КоАП. До суда их содержат в местном РОВД, передачи и лекарства не принимают».

Музыканты РСП вышли на свободу

Как сообщалось, накануне 14 февраля ОМОН ворвался на концерт группы «Разбiтае сэрца пацана», который проходил на турбазе «Огонек» под Смолевичами. Участников группы и посетителей концерта задержали. Сегодня телеграм-канал BY_culture сообщил об освобождении музыкантов.

На свободу вышла певица Валерия Суровицкая (Lear), также уже на воле музыканты РСП Денис Тарасенко, Андрей Осипчик, Александр Ковалев и Павел Городницкий.

Главное за выходные: музыканты РСП вышли на свободу, под Молодечно задержали 20 человек
Валерия Суровицкая (Lear). Фото: телеграм-канал BY_culture

Напомним, что пресс-служба МВД в день после концерта сообщила о задержании 68 человек. «Сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов. Всего были задержаны 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей», — говорилось в сообщении.

Музыкантов в итоге осудили по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), они получили по 15 суток ареста.

Футбольные фанаты объявили бойкот

Фанаты белорусских футбольных команд объявляют о том, что не собираются выходить на трибуны в новом футбольном сезоне. «Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем», —  такое заявление опубликовали в Instagram фанаты брестского «Динамо».

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на свободу вышли музыканты группы «Разбiтае сэрца пацана», задержанные во время концерта, проходившего накануне 14 февраля. Появилась информация о...
 
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