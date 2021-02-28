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Главное за выходные: музыканты РСП вышли на свободу, под Молодечно задержали 20 человек
Источник материала: Onliner
Сегодня на свободу вышли музыканты группы «Разбiтае сэрца пацана», задержанные во время концерта, проходившего накануне 14 февраля. Появилась информация о задержании 20 человек под Молодечно. А футбольные фанаты объявляют бойкот матчам.
Под Молодечно задержали 20 человек
Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр
Музыканты РСП вышли на свободу
Как
На свободу вышла певица Валерия Суровицкая (Lear), также уже на воле музыканты РСП Денис Тарасенко, Андрей Осипчик, Александр Ковалев и Павел Городницкий.
Напомним, что пресс-служба МВД в день после концерта сообщила о задержании 68 человек. «Сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов. Всего были задержаны 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей», — говорилось в сообщении.
Музыкантов в итоге осудили по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), они получили по 15 суток ареста.
Футбольные фанаты объявили бойкот
Фанаты белорусских футбольных команд объявляют о том, что не собираются выходить на трибуны в новом футбольном сезоне. «Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем», — такое заявление опубликовали в Instagram фанаты брестского «Динамо».
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