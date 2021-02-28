|
Как с начала года в Беларуси выросли курсы валют
Источник материала: Хартия'97
Как с начала года в Беларуси выросли курсы валют
С начала года курс белорусского рубля продолжает «штормить».
С начала года курс белорусского рубля продолжает "штормить": он то заметно дешевеет, то позже, наоборот, отыгрывает это падение, передает
Как с начала года изменились курсы иностранных валют в Беларуси?
Доллар подорожал на 2,68 копейки — чуть больше, чем на процент. При этом с начала февраля американская валюта несколько подешевела.
Евро с начала года, наоборот, подешевел — на 1,36 копейки. За февраль он также потерял, но немного.
100 российских рублей с начала года прибавили 1,57 копейки. Интересно, что российский рубль заметно дорожал в феврале и тем самым отыграл январское падение и вышел "в плюс".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года курс белорусского рубля продолжает «штормить».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)