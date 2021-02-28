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Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

28.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

  • 28.02.2021, 20:17
Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

У американских астронавтов есть 6,5 часа, чтобы установить аппаратуру для солнечных батарей на МКС.

28 февраля астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию с орбиты Земли ведет YouTube-канал NASA.

Выход в открытый космос состоялся около 6.00 по североамериканскому восточному времени (14.00 по Минску). Работу астронавты планируют выполнить в течение 6,5 часа.

В Facebook NASA объяснило, что Рубинс и Гловер вышли из шлюза орбитальной лаборатории Quest и будут заниматься сборкой и установкой комплекта оборудования, необходимого для работы солнечных батарей МКС.

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Теги: Минск
 
 
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У американских астронавтов есть 6,5 часа, чтобы установить аппаратуру для солнечных батарей на МКС.
 
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