|
Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС
Источник материала: Хартия'97
Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС
У американских астронавтов есть 6,5 часа, чтобы установить аппаратуру для солнечных батарей на МКС.
28 февраля астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию с орбиты Земли ведет YouTube-канал NASA.
Выход в открытый космос состоялся около 6.00 по североамериканскому восточному времени (14.00 по Минску). Работу астронавты планируют выполнить в течение 6,5 часа.
В Facebook NASA объяснило, что Рубинс и Гловер вышли из шлюза орбитальной лаборатории Quest и будут заниматься сборкой и установкой комплекта оборудования, необходимого для работы солнечных батарей МКС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У американских астронавтов есть 6,5 часа, чтобы установить аппаратуру для солнечных батарей на МКС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)