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Марси Каптур: Байден полностью поддерживает присоединение Беларуси к ЕС

28.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Марси Каптур: Байден полностью поддерживает присоединение Беларуси к ЕС

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  • 28.02.2021, 20:12
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Марси Каптур: Байден полностью поддерживает присоединение Беларуси к ЕС

Конгрессвумен заявила, что президент США будет способствовать европейской интеграции Беларуси.

Конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур заявила, что президент США Джо Байден будет способствовать европейской интеграции Украины и Беларуси.

Об этом она заявила во время видеоконференции, организованной Коалицией Центральной и Восточной Европы.

По ее словам, Байдену не нужны дополнительные знания по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе, как ответ США на события в Беларуси.

Он полностью поддерживает укрепление трансатлантического сообщества и присоединения таких стран как Украина и Беларусь к Евросоюзу. Такие же цели и у меня», — цитирует слова конгрессвумен от штата Огайо «Голос Америки».

Реагируя на ситуацию в Беларуси, Марси Каптур заявила, что обеспокоена поведением диктатора Александра Лукашенко и надеется на расширение американских санкций в отношении белорусов и россиян, причастных к нарушению прав человека в Беларуси.

«Вместо того, чтобы отреагировать на призывы к большей свободе, Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы получить от него гарантии по кредитам, и помощь от их пропагандистов и спецслужб», — заявила Каптур.

Она добавила, что США должны расширить санкции в отношении тех, кто занимается в Беларуси преступной деятельностью, в частности в отношении сотрудников спецслужб и МВД, а также в отношении россиян, причастных к событиям в соседней стране.

Джо Байден пообещал привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины. Кроме того, еще до своего президентства он призвал расширить санкции против режима Лукашенко.

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Конгрессвумен заявила, что президент США будет способствовать европейской интеграции Беларуси.
 
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