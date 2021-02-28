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Марси Каптур: Байден полностью поддерживает присоединение Беларуси к ЕС
Источник материала: Хартия'97
Марси Каптур: Байден полностью поддерживает присоединение Беларуси к ЕС
Конгрессвумен заявила, что президент США будет способствовать европейской интеграции Беларуси.
Конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур заявила, что президент США Джо Байден будет способствовать европейской интеграции Украины и Беларуси.
Об этом она заявила во время видеоконференции, организованной Коалицией Центральной и Восточной Европы.
По ее словам, Байдену не нужны дополнительные знания по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе, как ответ США на события в Беларуси.
Он полностью поддерживает укрепление трансатлантического сообщества и присоединения таких стран как Украина и Беларусь к Евросоюзу. Такие же цели и у меня», — цитирует слова конгрессвумен от штата Огайо
Реагируя на ситуацию в Беларуси, Марси Каптур заявила, что обеспокоена поведением диктатора Александра Лукашенко и надеется на расширение американских санкций в отношении белорусов и россиян, причастных к нарушению прав человека в Беларуси.
«Вместо того, чтобы отреагировать на призывы к большей свободе, Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы получить от него гарантии по кредитам, и помощь от их пропагандистов и спецслужб», — заявила Каптур.
Она добавила, что США должны расширить санкции в отношении тех, кто занимается в Беларуси преступной деятельностью, в частности в отношении сотрудников спецслужб и МВД, а также в отношении россиян, причастных к событиям в соседней стране.
Джо Байден пообещал привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины. Кроме того, еще до своего президентства он призвал расширить санкции против режима Лукашенко.
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Конгрессвумен заявила, что президент США будет способствовать европейской интеграции Беларуси.
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