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В сторону Крыма запустили 20-метровый флаг Украины с посланиями

28.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В сторону Крыма запустили 20-метровый флаг Украины с посланиями

  • 28.02.2021, 20:00
В сторону Крыма запустили 20-метровый флаг Украины с посланиями

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах.

Украинские активисты 28 февраля на админгранице в Херсонской области запустили в сторону временно оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан. Акция посвящена Дню сопротивления оккупации Крыма.

Об этом сообщает Крим.Реалии.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.

Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в «Крымском доме» в Киеве. Все желающие приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают жить на территории полуострова.

«Дети писали: «Крым - Украина», «Крым будет Украина». Ко мне обращались из Турции, из Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыму и за освобождение всех политзаключенных», - рассказал Рамазанов.


По его словам, на флаге свои обращения также написали руководители Меджлиса крымотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Во вторник, 23 февраля, флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщение и народные депутаты.

Флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравльова.


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