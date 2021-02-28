Источник материала: Хартия'97

Белорусы провожают зиму 28.02.2021, 19:46

Акции протеста проходят по всей стране.

В Беларуси сегодня с самого утра начались протесты.

Протестующие с бело-красно-белыми флагами вышли к трассе Минск — Гродно.





Десятки национальных флагов сегодня вывесили над трассой М1 в Дзержинском районе, а также в Колодищах.









Небольша группа людей вышла на прогулку с БЧБ флагами в Могилеве.





Огромный бело-красно-белый флаг вывесили на одном из домов столицы.





Минчане из микрорайона Малиновка провели сегодня собрание активистов. «Готовимся встречать весну!».





Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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