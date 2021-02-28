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Белорусы провожают зиму
Источник материала: Хартия'97
Белорусы провожают зиму
Акции протеста проходят по всей стране.
В Беларуси сегодня с самого утра начались протесты.
Протестующие с бело-красно-белыми флагами вышли к трассе Минск — Гродно.
Десятки национальных флагов сегодня вывесили над трассой М1 в Дзержинском районе, а также в Колодищах.
Небольша группа людей вышла на прогулку с БЧБ флагами в Могилеве.
Огромный бело-красно-белый флаг вывесили на одном из домов столицы.
Минчане из микрорайона Малиновка провели сегодня собрание активистов. «Готовимся встречать весну!».
Фото опубликовал телеграм-канал
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Акции протеста проходят по всей стране.
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