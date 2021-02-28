В Беларуси ввели очередные пенсионные изменения. В чем суть изменений

Источник материала: Салiдарнасць

Нововведения касаются размеров допвзносов.

С 1 января 2009 года в Беларуси ввели систему профессионального пенсионного страхования для тех, кто работает в особых условиях труда. Его смысл в том, что наниматель переводит на пенсионный счет работника специальные взносы.

Причем речь идет про взносы, которые идут в дополнение к обязательным взносам в Фонд соцзащиты, которые составляют 34% зарплатного фонда (из них 28% идет на пенсионное обеспечение, 6% — на соцстрахование). Еще 1% на пенсионное обеспечение из своих зарплат отчисляют работники.

Именно от этих дополнительных отчислений зависит размер досрочной пенсии работников, которые трудятся в особых условиях труда. Изменения, которые ввели с 2021 года, касаются размеров этих допвзносов.

Новшества предусмотрены указом № 15 от 17 января 2020 года.

Что изменили с 2021 года

С этого года в Беларуси ввели достаточно пенсионных изменений, в том числе по возрасту выхода на заслуженный возраст, по минимальному страховому стажу, по пенсиям для многодетных матерей, а также в целом по расчету пенсий. Про эти изменения мы уже писали.

Еще одно изменение, которое ввели с 1 января этого года, касается отчислений нанимателей на профессиональное пенсионное страхование. Такие пенсии назначают тем, кто работает во вредных и опасных условиях труда.

С 1 января повысили отчисления на профессиональное пенсионное страхование следующих работников:

* для работников летного и летно-испытательного состава гражданской авиации — 9% (вместо 4,8%);

* для работников, осуществляющих непосредственное управление полетами воздушных судов гражданской авиации, — 9% (вместо 4,8%);

* для бортоператоров и бортпроводников воздушных судов гражданской авиации — 9% (вместо 4,8%);

* для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 15 лет, — 9% (вместо 4,8%);

* для спортсменов, занимающихся профессиональным спортом и являющихся членами национальных команд Беларуси по видам спорта, — 9% (вместо 4,8%);

* для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет, — 6% (вместо 2,6%);

* для спортсменов, занимающихся профессиональным спортом и не являющихся членами нацкоманд Беларуси, — 6% (вместо 2,6%);

* для работников инженерно-технического состава гражданской авиации — 6% (вместо 2,3%);

* для работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах, — 6% (вместо 2,3%);

* для женщин, работающих трактористами, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, — 6% (вместо 2,3%);

* для мужчин, работающих трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, непосредственно занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, — 6% (вместо 2,3%);

* для женщин, работающих животноводами (операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющих определенные виды работ, а также работающих доярками (операторами машинного доения) — 6% (вместо 2,3%);

* для водителей пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) городских и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к городским, — 6% (вместо 2,3%);

* для работников экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятых на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах, — 6% (вместо 2,3%);

* для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет, — 4% (вместо 1,5%);

* для отдельных категорий медицинских и педагогических работников — 4% (вместо 1,5%).

При этом отчисления на профессиональную пенсию для работников, занятых полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, как и работников, занятых полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, составляют 9% и 6% соответственно.

К примеру, получается, что предприятие, где есть работники, занятые на подземных работах, в общей сумме платит на них обязательные страховые взносы в размере 43% от зарплаты (28% — на пенсионное обеспечение, 6% — на соцстрахование, 9% — на профессиональную пенсию).

А сколько в Беларуси работников, которые трудятся в особых условиях

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что в 2019 году в особых условиях труда в Беларуси работало около 350 тысяч человек. Самые крупные категории — это медицинские и педагогические работники (более 150 тысяч), работающие в особо вредных и вредных условиях (120 тысяч), трактористы (34 тысячи), доярки и животноводы (30 тысяч), водители городского и пассажирского транспорта (более 10 тысяч).

В Минтруда ранее также рассказывали, какие есть варианты повысить пенсию тем, кто работает во вредных и опасных условиях труда.