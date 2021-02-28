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В конце 2020-го Гончаренко был на грани отставки

28.02.2021 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЦСКА рассматривал возможность назначить на пост главного тренера Ральфа Рангника, утверждает Metaratings.




Армейцы контактировали с представителями экс-тренера «РБ Лейпциг», «Шальке» и «Хоффенхайма» в конце 2020 года, однако агенты Рангника отказались вести переговоры.

Рангник заявил ЦСКА, что ждет предложений от более именитых команд из топ-5 лиг Европы.

«Мы никогда не комментируем переговоры наших клиентов с каким-либо из клубов. Да, в услугах господина Рангника заинтересованы множество клубов Европы. Однако мы не можем раскрыть никаких деталей», – сообщил представитель компании ProjectB, ведущей дела Рангника.
 
 
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ЦСКА рассматривал возможность назначить на пост главного тренера Ральфа Рангника, утверждает Metaratings.
 
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