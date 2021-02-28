Хоккейный чиновник о европейских санкциях: «Это скрытый геноцид»

Источник материала: Tut.by

Депутат Палаты представителей и глава федерации хоккея Гомельской области Виталий Уткин назвал европейские санкции «стезей геноцида». Об этом он заявил в интервью в программе «Неделя» на СТВ.



Фото: ctv.by

«Сегодня мы видим отношение отдельных европейских политиков и то, насколько оно приобретает сильное влияние, — сказал Уткин в телеэфире. — Даже можно его отнести, с учетом тех фраз, которые записаны в Олимпийской хартии, что это дискриминация нас, белорусов, именно по нашим политическим мотивам, потому что мы защищаем, как наш президент, как гарант Конституции, он защищает права всего белорусского народа. В том числе и спортсменов. Поведение наших зарубежных коллег, политиков не очень импонирует в целом».

Ведущий задал такой вопрос: «Еще по поводу санкций. Мы начали наш разговор со спорта. До „Евровидения“ тоже добрались, какие-то там списки составляют. Стоит на это всерьез обращать внимание?»

«Нужно серьезно обратить внимание всему нашему белорусскому народу и белорусскому обществу. Мы должны все прекрасно понимать, что это скрытый геноцид, — ответил Виталий Уткин. — Понятие геноцид — это есть как раз таки одна из формулировок — это создание негативных условий для усложнения выживания нации. А мы за 26 лет доказали, что мы в спорте сильны, мы сильны в культуре, в экономике. Сегодня, конечно, с нами тяжелее соревноваться, тяжелее показывать на этом фоне свое развитие, достижения своих стран. Очень сложно. Поэтому сегодня я не стесняюсь этого слова: европейские политики принимают меры, такую стезю геноцида в отношении белорусского народа».