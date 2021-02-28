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Чалый о заморозке цен: «Вы получите не только валютную, но и товарную панику»

28.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экономист Сергей Чалый прокомментировал введение властями жесткого ценового регулирования.

Чалый о заморозке цен: «Вы получите не только валютную, но и товарную панику»

— Если там, во власти, в экономических органах есть еще люди, которые мыслят рационально, а не из серии, как бы только себе навредить, то если вы ожидаете каких-то рисков по ослаблению рубля, то принятие решения о замораживании цен — это безумие, — отметил эксперт в очередном выпуске Чалый.Live.

По мнению Чалого, такое решение может привести к товарному дефициту, как это было, например, в декабре 2014-го.

— Это глупо на самом деле, потому что это просто не работает. Вы получите не только валютную, но и товарную панику, как это было в 2011 году, когда люди гречку скупали.

По мнению экономиста, за решением властей стоит не ожидание валютных рисков:

— На самом деле, я думаю, это ожидание спекулятивного спроса на продукты первой необходимости именно из-за страха, что либо цена на них вырастет, либо они будут менее доступны.

Аналитик уточнил, что аналог сегодняшней ситуации лучше поискать в истории со средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, выросшими в цене в марте прошлого года на фоне ажиотажного спроса на них.

Напомним, что правительство ввело существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. С 1 марта производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены не больше, чем на 0,2% в месяц.

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Экономист Сергей Чалый прокомментировал введение властями жесткого ценового регулирования.
 
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