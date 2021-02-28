ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Навального доставили в колонию во Владимирской области

28.02.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Навального доставили в колонию во Владимирской области

  • 28.02.2021, 21:32
Навального доставили в колонию во Владимирской области

По всей вероятности, российский оппозиционер находится в колонии ИК-2 в городе Покров.

Оппозиционер Алексей Навальный, этапированный на этой неделе из московского СИЗО, был доставлен в колонию во Владимирской области. Об этом сообщили РБК в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена.

О том, что Навального собирались доставить в колонию в Покрове, сообщил накануне сайт "Ярновости" со ссылкой на свои источники. В воскресенье участник фонда "Русь Сидящая" Руслан Вахапов со ссылкой на осуждённых этой колонии сообщил "Открытым медиа", что Навальный действительно доставлен туда.

Правозащитник отметил, что заключённых, которые вместе с Навальным прибыли в колонию по этапу, "провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всей вероятности, российский оппозиционер находится в колонии ИК-2 в городе Покров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зоя Белахвосцік: Мы ўсе рыхтуемся да вясны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by