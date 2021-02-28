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Fox News раскрыл политические планы Трампа

28.02.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Fox News раскрыл политические планы Трампа

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  • 28.02.2021, 21:12
Fox News раскрыл политические планы Трампа

Бывший президент США не будет создавать новую партию.

Бывший президент США Дональд Трамп объявит о том, что не рассматривает возможность создания в стране новой партии. Его политические планы раскрыл американский телеканал Fox News.

«Мы не создаем новые партии и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины, как никогда до этого», — процитировал телеканал фрагмент из подготовленной речи Трампа.

Трамп должен выступить на конференции политических консерваторов (CPAC). Это выступление станет первым после истечения срока его президентских полномочий. Ожидается, что он призовет республиканцев к единству, а также раскритикует действия нынешнего президента Джо Байдена, в том числе в сфере миграции.

Ранее американский сенатор-республиканец Митт Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году. По его словам, если Трамп примет такое решение, Республиканская партия поддержит его кандидатуру. Ромни указал, что сам не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.

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