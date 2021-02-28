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Фанаты семи белорусских футбольных команд объявили о бойкоте матчей чемпионата
Источник материала: Хартия'97
Фанаты семи белорусских футбольных команд объявили о бойкоте матчей чемпионата
Протест футбольных болельщиков против режима набирает обороты.
Фан-секторы семи белорусских футбольных команд объявили о бойкоте матчей своих команд, сообщает
Отказываются посещать поединки фанаты БАТЭ, "Шахтера", брестского "Динамо", "Слуцка", "Витебска", "Молодечно", а также "Немана".
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента.
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Протест футбольных болельщиков против режима набирает обороты.
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