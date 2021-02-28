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Глава МИД Литвы о «Северном потоке-2»: Мы фактически финансируем тирана

28.02.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Литвы о «Северном потоке-2»: Мы фактически финансируем тирана

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  • 28.02.2021, 20:55
Глава МИД Литвы о «Северном потоке-2»: Мы фактически финансируем тирана

Этот проект не приносит никакой пользы для единства Европы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал продолжение строительства российского газопровода Северный поток-2 в Европу в обход Украины «фактическим финансированием тирана», имея в виду президента РФ Владимира Путина.

В то же время он предлагает «дать Путину шанс» на добровольную демократизацию страны, чтобы с ней можно было сотрудничать по поводу этого газопровода.

Об этом Ландсбергис заявил в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, есть ли возможности повлиять на позицию Германии, которая продолжает поддерживать проект Северного потока-2 несмотря на резкие возражения некоторых стран-членов ЕС, а также Украины или США, Ландсбергис сказал, что проект не имеет смысла и не приносит пользы для единства Европы.

«Начну с того, что в проекте Северный поток-2 нет никакого смысла. Ни в экономическом плане, ни в плане значение для региона или по экологическим соображениям. Например, Европа намерена прекратить использование ископаемого топлива - это должно произойти до 2030 года. Этот газопровод только придаст ископаемого топлива в регионе», - отметил глава литовского МИД.

«Этот проект также не приносит никакой пользы для единства Европы. Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной. У нас могло быть достаточно поводов для споров, которые привели бы к проблемам, но у нас их не было благодаря немецкому руководству. И мне было бы грустно наблюдать, что немецкое наследие объединенной Европы исчезает из-за одного-единственного проекта», - отметил он.

При этом Ландсбергис предлагает «дать Путину шанс» на добровольную демократизацию страны.

«Это касается Северного потока-2. Если в России состоятся демократические выборы, то хорошо - стройте дальше. Если это экономический проект, то ладно, мы сможем дальше сотрудничать по поводу его с демократическим правительством демократической России - ладно. Но в нынешних условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея - потому что на эти средства он в конце концов строит танки. Поэтому моя идея была - отложить строительство до выборов. Перефразируя Джона Леннона, дадим Путину шанс», - сказал министр.

«Моя идея была в том, чтобы дать России шанс провести демократические выборы. Пожалуй, многие скажут, что это невозможно. Но надо посмотреть. Может, Путин позволит участие в выборах для оппозиционных партий, для реальной оппозиции? Или они смогут зарегистрироваться? Или он отпустит из тюрьмы оппозиционного лидера? Допустят к этим выборам наблюдателей? Перечень довольно длинный. И если что-то из этого случится, благодаря давлению ЕС, мы поймем, что наша политика на что-то влияет», - предполагает Ландсбергис.

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