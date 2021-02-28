Смена руководства и подготовка к грядущей Олимпиаде: итоги заседания НОК Беларуси

Источник материала: ОНТ

Уходящая неделя принесла заметные перемены в олимпийском движении Беларуси. Новым Президентом национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко, который до этого был первым вице-президентом НОК. Напомним, с мая 1997 года президентом НОК являлся Глава государства Александр Лукашенко. Много новых лиц и в составе правления комитета- и это исключительно именитые спортсмены. Можно было бы отнестись к этому событию, как к исключительно отраслевому. Но! До олимпиады в Токио осталось всего четыре с половиной месяца. И как заверяют организаторы, больше переносить её точно не будут. И теперь уже от усилий новых членов правления НОК во многом будут зависеть успехи наши атлетов на предстоящих играх. Смогут ли белорусские спортсмены превзойти или хотя бы повторить свой командный результат на олимпиаде в Рио-де-Жанейро? Тогда наша команда привезла 11 медалей.

Сейчас у белорусских спортсменов в активе 74 олимпийских лицензии. Конечно, это очень мало. Но это совсем не значит, что наши так плохо выступают и не могут составить конкуренцию атлетам из других стран. Просто год был тяжелый, десятки соревнований отменены из-за пандемии. Выступать практически негде. Есть еще одна причина – выгорание. Многие выводили себя на пик формы к Олимпиаде в Токио. Она не состоялась, а собраться еще раз и вновь целый год пахать каждый день на самом деле непросто. Но нужно.

Конечно, болельщикам хотелось бы больше побед, больше медалей. Напомним, на играх в Рио было всего одно золото. Но сейчас такое время, что далеко не все решается на спортивных аренах. Существует и закулисная сторона мирового спорта. И Президент, в первую очередь как спортивный болельщик, решил поддержать атлетов. А затем уже спросить о результатах и о других вещах.

Впрочем, основной темой стала предстоящая Олимпиада в Токио. Прогноз – дело неблагодарное. И зачастую медальные обещания не соответствовали будущим результатам. Да и тенденция не очень приятная – с каждыми следующими Олимпийскими играми наград все меньше. На что мы можем реально рассчитывать в Токио?

Мы с коллегами, сели и подсчитали, сколько примерно белорусские спортсмены смогут выиграть медалей на Олимпиаде. Это не прогноз, это просто статистика, исходя из соревнований последнего года. И получилось у нас немного — 11 медалей: по две в гребле, тяжелой атлетике и борьбе. Еще по одной: батут, пятиборье, плавание, легкая атлетика и теннис. Конечно, есть виды спорта, где, как говорится, может «выстрелить». Но как показывает практика, на Олимпиаде это бывает нечасто. Напомним, на Играх в Бразилии четыре года назад у наших спортсменов было девять наград. Много это или мало? Наверное, все же второй вариант. Но сейчас нужно найти в себе мотивацию…

Конечно, лицензий в Токио будет больше, отбор в различных видах спорта продлится до конца июня. Но «туристов» в команде быть не должно.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: «Медальные перспективы имеют как именитые, так и новые спортсмены. Увидели в некоторых видах спорта молодые таланты. Гребцы завоевали какие-то медали. Борцы 18 медалей в прошлом году. Велосипедисты. Художественная гимнастика. Гимнастика спортивная. Пловцы в прошлом году – 35 национальных, 2 европейских и 1 мировой рекорд».

Еще одним и тоже очень важным вопросом стали выборы нового президента национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко сказал, что свою кандидатуру выдвигать на этот пост не планировал.

Также в исполком НОК Беларуси были избраны ещё девять человек. Александр Лукашенко, кстати, отказался от предложения стать почётным президентом Национального олимпийского комитета. Мол, сейчас, не то время. А всё, что сделано за эти годы: это для людей, для спортсменов, для эмоций. Они обязательно будут положительными. Ещё есть время, чтобы качественно поработать перед Олимпиадой. И показать, что мы настоящая спортивная страна.

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