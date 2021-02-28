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«Темная ночь»: специальный проект ко Дню милиции. Смотрите в эфире ОНТ 4 марта

28.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Темная ночь»: специальный проект ко Дню милиции. Смотрите в эфире ОНТ 4 марта

Специально ко Дню белорусской милиции телеканал ОНТ подготовил документально-художественный фильм «Тёмная ночь». 

Это рассказ о самых резонансных и дерзких преступлениях последних лет – убийствах и фактах педофилии. Кто смог положить конец тьме насилия и распутать страшные загадки? Сотрудники уголовного розыска, участковые, психологи – детали расследований из первых уст и факты, которые раньше не звучали. Видео и документы, доступ к которым мы получили первыми и единственными. 

«Тёмная ночь» – это фильм-триллер, фильм-детектив – в лицах. Смотрите в эфире ОНТ 4 марта в 19.10.


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Специально ко Дню белорусской милиции телеканал ОНТ подготовил документально-художественный фильм «Тёмная ночь».  Это рассказ о самых резонансных и дерзких...
 
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