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«Темная ночь»: специальный проект ко Дню милиции. Смотрите в эфире ОНТ 4 марта
Источник материала: ОНТ
Специально ко Дню белорусской милиции телеканал ОНТ подготовил документально-художественный фильм «Тёмная ночь».
Это рассказ о самых резонансных и дерзких преступлениях последних лет – убийствах и фактах педофилии. Кто смог положить конец тьме насилия и распутать страшные загадки? Сотрудники уголовного розыска, участковые, психологи – детали расследований из первых уст и факты, которые раньше не звучали. Видео и документы, доступ к которым мы получили первыми и единственными.
«Тёмная ночь» – это фильм-триллер, фильм-детектив – в лицах. Смотрите в эфире ОНТ 4 марта в 19.10.
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Специально ко Дню белорусской милиции телеканал ОНТ подготовил документально-художественный фильм «Тёмная ночь». Это рассказ о самых резонансных и дерзких...
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