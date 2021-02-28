Служить и защищать: как белорусские Вооруженные Силы стали одной из самых боеспособных армий Европы?

Источник материала: ОНТ

То, что Беларуси до сих пор удалось сохранить мир на своей территории, это не значит, что на неё никто не хотел посягнуть. Это значит, что к этому были готовы. Александр Лукашенко предсказал гибридные войны за много лет до «арабской весны», сирийской войны и донбасской резни. Не просто предсказал, но и направил развитие нашей армии в нужном направлении.





Никаких громоздких фронтов – быстрые, манёвренные бригады, способные молниеносно оказаться в любой точке страны и нанести такой ущерб, чтобы потенциальный противник, даже имея агрессивные планы, спрятал их в самый долгий ящик, подсчитав возможные потери. И то, что в рейтинге самых могущественных стран относительно небольшая Беларусь поднялась на 35 место, – это заслуга нашей армии, которую даже генералы НАТО называют самой боеспособной в Европе.

В конце 2019 года Президент утвердил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030. Особый акцент на стратегическом сдерживании, то есть основные усилия сконцентрированы на предотвращении агрессии. Больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации внутри страны, с которой столкнулись многие государства. Все начинается с раскачивания обстановки, провоцируется внутренний вооруженный конфликт, а затем уже возможно и открытое внешнее вторжение. Поэтому задача обороны – не только для военных или милиции, не только для политиков и журналистов (как информационной армии), но и буквально для каждого белоруса, ведь экономика – та самая часть страны, которая нуждается в хорошей броне не меньше, чем танки. За миротворческую роль Беларусь называют донором стабильности в регионе, но по-прежнему не заживают раны на украинской земле, смертники убивают мирных граждан в европейских столицах. А раскалённый Ближний Восток работает, как конвейер экстремизма для мусульманских стран постсоветского пространства, и накрывает Европу миграционными волнами.

В подобных ситуациях особую роль сдерживания и стратегического равновесия могут сыграть военные блоки. Беларусь входит в Организацию договора коллективной безопасности. 200 миллионов человек на огромной территории – более 20 миллионов квадратных километров. Пять из шести стран-участниц ОДКБ входят в Евразийский экономический союз, единое таможенное пространство. Проблемы, к слову, тоже общие – терроризм, международная преступность, межэтнические конфликты.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ: «Наши коллективные оборонительные силы на западном направлении – это восточно-европейский регион коллективной безопасности – представлены региональной группировкой войск Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации. И основу этой региональной группировки воск составляют Вооруженные Силы Республики Беларусь. Поэтому мы с полным основанием можем утверждать ту формулировку, что Беларусь выступает своеобразным форпостом ОДКБ на западном направлении».

В 90-е, после распада Советского Союза, нам достались только два полноценных отряда: Брестский и Гродненский. На прибалтийском и украинском направлениях выполняли задачи чуть ли не с нуля. Справились и с этим! 650 километров с запада на восток и почти столько же с севера на юг. Сегодня каждый метр государственной границы надежно прикрыт: будь то суша, вода или воздух. Большинство пограничных застав Беларуси – полностью автономны. С самым передовым оснащением. Наркотрафик, бандитизм, незаконная миграция, перемещение оружия – через нашу страну пытались и пытаются проложить не одну тропу. Для борьбы с этой «заразой» государство выработало особые «антитела»: бойцов самого засекреченного подразделения – ОСАМ.

Появление ОСАМа в 1993 году поставило бандитизму ультиматум – единственное, чем мог разжиться преступник, пытаясь штурмовать белорусские рубежи, была пуля в голове. Бойцы Отдельной службы активных мероприятий внедрялись в преступные группы, пресекали нарушения и оперативно проводили задержания. На их счету тысячи особо опасных нарушителей, тонны изъятой контрабанды, наркотиков и оружия. Именно им удалось переломить ситуацию. Встреча с белорусским «хищником» лицом к лицу стала самым огромным страхом преступников. По профессионализму, подготовке и оснащению ОСАМ одно из лучших пограничных спецподразделений мира.

Беларусь открытая и гостеприимная страна, и безвизовый режим более чем с 70 странами тому подтверждение. Ежедневно белорусскую границу пересекают около 80 тысяч человек. Сотрудники делают все, чтобы пограничные и таможенные процедуры проходить было быстро, комфортно, а главное – безопасно. Пожалуй, единственное, чему нет границ, так это совершенству.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram