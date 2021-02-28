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Служить и защищать: как белорусские Вооруженные Силы стали одной из самых боеспособных армий Европы?
Источник материала: ОНТ
То, что Беларуси до сих пор удалось сохранить мир на своей территории, это не значит, что на неё никто не хотел посягнуть. Это значит, что к этому были готовы. Александр Лукашенко предсказал гибридные войны за много лет до «арабской весны», сирийской войны и донбасской резни. Не просто предсказал, но и направил развитие нашей армии в нужном направлении.
Никаких громоздких фронтов – быстрые, манёвренные бригады, способные молниеносно оказаться в любой точке страны и нанести такой ущерб, чтобы потенциальный противник, даже имея агрессивные планы, спрятал их в самый долгий ящик, подсчитав возможные потери. И то, что в рейтинге самых могущественных стран относительно небольшая Беларусь поднялась на 35 место, – это заслуга нашей армии, которую даже генералы НАТО называют самой боеспособной в Европе.
В конце 2019 года Президент утвердил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030. Особый акцент на стратегическом сдерживании, то есть основные усилия сконцентрированы на предотвращении агрессии. Больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации внутри страны, с которой столкнулись многие государства. Все начинается с раскачивания обстановки, провоцируется внутренний вооруженный конфликт, а затем уже возможно и открытое внешнее вторжение. Поэтому задача обороны – не только для военных или милиции, не только для политиков и журналистов (как информационной армии), но и буквально для каждого белоруса, ведь экономика – та самая часть страны, которая нуждается в хорошей броне не меньше, чем танки. За миротворческую роль Беларусь называют донором стабильности в регионе, но по-прежнему не заживают раны на украинской земле, смертники убивают мирных граждан в европейских столицах. А раскалённый Ближний Восток работает, как конвейер экстремизма для мусульманских стран постсоветского пространства, и накрывает Европу миграционными волнами.
В подобных ситуациях особую роль сдерживания и стратегического равновесия могут сыграть военные блоки. Беларусь входит в Организацию договора коллективной безопасности. 200 миллионов человек на огромной территории – более 20 миллионов квадратных километров. Пять из шести стран-участниц ОДКБ входят в Евразийский экономический союз, единое таможенное пространство. Проблемы, к слову, тоже общие – терроризм, международная преступность, межэтнические конфликты.
В 90-е, после распада Советского Союза, нам достались только два полноценных отряда: Брестский и Гродненский. На прибалтийском и украинском направлениях выполняли задачи чуть ли не с нуля. Справились и с этим! 650 километров с запада на восток и почти столько же с севера на юг. Сегодня каждый метр государственной границы надежно прикрыт: будь то суша, вода или воздух. Большинство пограничных застав Беларуси – полностью автономны. С самым передовым оснащением. Наркотрафик, бандитизм, незаконная миграция, перемещение оружия – через нашу страну пытались и пытаются проложить не одну тропу. Для борьбы с этой «заразой» государство выработало особые «антитела»: бойцов самого засекреченного подразделения – ОСАМ.
Появление ОСАМа в 1993 году поставило бандитизму ультиматум – единственное, чем мог разжиться преступник, пытаясь штурмовать белорусские рубежи, была пуля в голове. Бойцы Отдельной службы активных мероприятий внедрялись в преступные группы, пресекали нарушения и оперативно проводили задержания. На их счету тысячи особо опасных нарушителей, тонны изъятой контрабанды, наркотиков и оружия. Именно им удалось переломить ситуацию. Встреча с белорусским «хищником» лицом к лицу стала самым огромным страхом преступников. По профессионализму, подготовке и оснащению ОСАМ одно из лучших пограничных спецподразделений мира.
Беларусь открытая и гостеприимная страна, и безвизовый режим более чем с 70 странами тому подтверждение. Ежедневно белорусскую границу пересекают около 80 тысяч человек. Сотрудники делают все, чтобы пограничные и таможенные процедуры проходить было быстро, комфортно, а главное – безопасно. Пожалуй, единственное, чему нет границ, так это совершенству.
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Служить и защищать: как белорусские Вооруженные Силы стали одной из самых боеспособных армий Европы?
То, что Беларуси до сих пор удалось сохранить мир на своей территории, это не значит, что на неё никто не хотел посягнуть. Это значит, что к этому были готовы....
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