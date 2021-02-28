Чаша, купленная на гаражной распродаже, оказалась артефактом стоимостью в 500 тысяч долларов

Источник материала: ОНТ

На гаражной распродаже в американском штате Коннектикут неизвестный приобрёл небольшую пиалу с цветочным рисунком, которая оказалась артефактом XV века, передаёт агентство «Интерфакс».

Бело-голубая чаша с изображением лотосов, пионов, хризантем и цветков граната использовалась при дворе императора династии Мин. Теперь артефакт будет выставлен на аукцион Sotheby's 17 марта в Нью-Йорке, где владелец рассчитывает выручить за неё до 500 тысяч долларов.

Аукционный дом не называет имя счастливого обладателя лота, известно лишь, что на распродаже, где он обнаружил уникальный предмет, покупатель не торговался с продавцом за выставленную цену в 35 долларов. Фотографии приобретения он отправил специалистам, которые и опознали в чаше дорогостоящий артефакт.

Анализ показал, что пиала использовалась при дворе императора Юнлэ, который правил с 1402 по 1424 год. Именно в этот период фарфоровое производство Китая достигло своего расцвета. По данным аукционного дома Sotheby's, известно лишь о шести подобных чашах.

Фото: @ sothebys

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