Инновации, новые рынки сбыта и выступления на международных выставках: как белорусские предприятия добиваются успехов за рубежом

Источник материала: ОНТ

Если лишь повторять прошлое – вперед не продвинешься. И если на заре независимости за рубеж мы продавали продукты советского наследия, а потом модели того же поколения, но улучшенные и модернизированные, то уже сегодня – это в основном полностью белорусские разработки. Результаты интеллектуального и технического труда наших ученых и инженеров. Собственно, и в мирном сегменте можно найти немало примеров – от машиностроения до электрификации и биотехнологий, когда, сохранив сильную советскую школу, мы смогли достичь неплохих результатов. Результатов, которые позволяют выходить на глобальные рынки с современной продукцией.





Как глоток воздуха. Сейчас во время пандемии вновь общение и деловые контакты. Это самая крупная продовольственная выставка Персидского залива. Gulfood – Мекка для продавцов пищевых товаров: вся Африка, Азия и Евросоюз в одном месте. Здесь и Беларусь. Пальчики оближешь! Молоко, сливки, сыр, творог, бакалея, конфеты и шоколад – продукция 25 отечественных предприятий. На нашем стенде то, что завоевало любовь гурманов во многих странах.

Gulfood – это возможность найти новых партнеров в Арабских Эмиратах. А ещё это хаб, через который идет реэкспорт продовольствия в другие страны этого региона. Рынок для нас знакомый: в прошлом году поставки продовольствия увеличили в полтора раза. И экспортировали товаров более чем на $3 млн. Будет больше. Итог выставки – несколько новых контрактов. Например, Солигорская птицефабрика отправит новую партию копчёных яиц перепелок. Плюс продолжение сертификата «Халяль» – документ, без которого на мусульманском рынке никак.

Мировое сообщество констатирует, что сейчас на волне успеха те, кто торгует самым необходимы. Понятное дело, есть люди будут всегда. И Беларуси есть что предложить. В общем экспорте страны сельхозпродукция и продовольствие по итогам прошлого года –это пятая часть. К тому же поставки увеличиваются. Коронакризис не то что не помешал, он еще и помог.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Мы уже сегодня экспортируем по итогам прошлого года в 116 стран мира. А это больше чем в 2019 году на 12 государств. Так что диверсификация будет продолжаться, экспорт будет расти. Мы планируем к 2025 году, во-первых, увеличить экспорт в денежном выражении до $7 млрд. В этом году планируем уже подойти к $6 млрд, поэтому задачи большие. Поэтому здесь и маркетинговые продвижения, и обучение наших сотрудников внешнеэкономической деятельности, ветеринарных служб».

Беларусь стойко пережила кризисный 2020 по сравнению со многими государствами. ВВП снизилось, но незначительно. Сыграл свою роль выбранный курс – предприятия не останавливали. Произвести смогли, но это же надо еще и продать. А здесь уже, что называется, по старинке не получится. Мир развивается стремительно. Даже у давних партнеров всё больше требований. В итоге выигрывает тот, кто проявит смекалку.

Когда границы закрыты, а вместе с этим прервались традиционные торговые связи, выход есть – интернет-торговля. Так на полки магазинов Англии, Франции и Бельгии впервые попала белорусская обувь.

Евгений Рыбаков, заместитель генерального директора предприятия «Белвест»: «Трудные времена – это когда тебе даются некоторые вызовы, да твоим профессиональным качествам, способностям предприятия, быть устойчивыми и находить новые возможности – вот такой возможностью для нас явился и европейский рынок».

Больше покоряются Беларуси и страны дальней дуги. К примеру, предприятия Минпрома, а по сути, флагманы экономики, в минувшем году значительно увеличили поставки на африканский рынок. Только в Зимбабве отправилось более 750 единиц техники. Как итог – прирост по экспорту за второе полугодие около 10%. Это, конечно, вклад в общий экспорт. Но только этого будет недостаточно, тем более что цель на ближайшие пять лет – $50 млрд.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Должны быть и новые инструменты поддержки. Об этом и в правительстве шла речь. И о создании нового экспортного агентства, как это существует в некоторых странах. Поэтому, я думаю, эта сфера будет развиваться. Не так давно был принят Указ № 412 по поддержке в области сертификации и участии в отраслевых выставках, он должен заработать в полной мере».

Есть еще один рецепт, он же ориентир на ближайшие пять лет – традиции рука об руку с инновациями. Тогда и спрос будет. А значит, кроме отраслей, которые уже прославили страну как торгового партнера, такие как промышленность, АПК и IT, в стране должны эффективно заработать новые. Например, биотехнологии.

Всё начинается с пробирки. В научно-практическом центре биотехнологической корпорации это понимают. Сейчас здесь отрабатывают все процессы, которые будут протекать на основном производстве – аминокислот. Своеобразный завод в миниатюре, которого, правда, пока нет. Ключевое слово – «пока».

Для понимания – если биотехнологически синтезировать из зерна стоимостью 200 долларов за тонну, к примеру, аминокислоту триптофан, то за него на рынке дадут $9 тыс. за тонну. Выгода колоссальная. А ведь сейчас Беларусь, как и все страны бывшего Союза, аминокислоты, витамины и многие другие компоненты кормов для животных сельского хозяйства импортирует. Даже высокоразвитая Европа большую часть покупает у Китая. Но и у нас есть все необходимые составляющие для эффективного производства – крупные химические предприятия, мощная энергетика, сырье – кукуруза и пшеница. А это и есть зарождение биотехнологической отрасли в стране. В итоге – глобальный проект в Пуховичском районе.

Уже начал работать завод по производству комбикормов, а также премиксов. И аналогов в нашей стране ему нет. Теперь производим то, без чего качественного и сбалансированного питания свиней, кроликов и коров просто быть не может. По сути, премикс – это наполнитель, который обогащают биологически активными веществами – витаминами, минералами, микроэлементами. Поэтому дозировка – самое главное.

Переориентировались на инновации даже традиционные гиганты экспорта. Без внедрения новых технологий в нефтяной отрасли давно бы потеряли некоторые рынки, требования постоянно ужесточаются. Было топливо и Евро-3,4, теперь новые стандарты – Евро-5. Чтобы продукция отвечала высоким стандартам, за сутки на «Нафтане» проводят 1500 исследований, на всех этапах – от сырья до готового изделия. Топливо не единственное, чем торгуют наши гиганты нефтехимии. В этом году на «Нафтане» запустили установку по производству серы, единственные в Беларуси, кто может делать её и гранулированной. Впереди еще один новый вид продукции – нефтехимический кокс. Выжать из нефти максимум – после ввода установки замедленного коксования глубина переработки нефти составит 90%, а это уже мировой показатель. Сейчас в мире вырос спрос на полиэтилен высокого давления, цены взлетели в два раза, в Новополоцке тенденцию уловили сразу.

Еще одна точка роста экспорта – электроиндустрия. Вскоре Белорусская атомная станция начнет работать в полную силу. А значит, время развиваться и в этом направлении – хорошо и самим, и продать сможем.

Здесь не производят электротранспорт на склад, исключительно под заказчика. Потому работают иногда и в две смены. Из основных партнеров – Россия, Украина, Молдова. А для внутреннего рынка сейчас собирают 75 троллейбусов для Минска. Но вот… совсем рядом красуется первый троллейбус с увеличенным автономным ходом, который вскоре будет курсировать в Болгарии. А всё потому, что в самый сложный для предприятий 2020 год взяли быка за рога и получили европейский сертификат. Теперь могут участвовать в западных тендерах. И на этом не останавливаются, чтобы привлечь новых клиентов, провели небольшой ребрендинг – хорошо знакомое всем «Белкоммунмаш» стал более приятным для европейского слуха «БКМ Холдинг». Но не звучное имя – сама продукция бренд, потому разрабатывают и новые модели.

Оксана Пустошило, начальник бюро рекламы и маркетинговых коммуникаций «БКМ Холдинг»: «Уже к осени мы уже будем готовы произвести первый электрогрузовик, сейчас ведется работа по конструкторской документации с учетом того, чтобы в будущем можно было внедрить беспилотные технологии. Грузовик планируем для коммерческого использования. Т.е. дальность хода у него будет в пределах 200 километров, что позволит ему работать как в городе, так и на международных рейсах».

По похожему пути пошли на Витебской фабрике – прошли международную сертификацию и открыли для себя рынки Германии, Чехии Финляндии. Даже сейчас, в несезон, у склада очередь из машин. 80% продукции идёт на экспорт. А значит, в белорусских коврах скоро будет не только лидер группы «Руки вверх», но не исключено, что полмира. Тем более, на предприятии уверяют, что есть наметки по новым контрактам. И тут, как в любом бизнесе, главное, чтобы слова не расходились с делом. Тогда и себя обеспечим, и партнерам продадим. Дорого.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram