Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус – об «IDEX-2021», последних разработках и белорусской ракете

Источник материала: ОНТ

В Абу-Даби проходит крупнейший в мире военно-технический салон «IDEX-2021». Белорусская делегация во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета Дмитрием Пантусом представляет на выставке инновационные разработки белорусского военпрома. Специально для программы «Контуры» Дмитрий Пантус подвёл итог белорусскому участию в «IDEX-2021».





«Я считаю, что можно говорить о положительных результатах участия Республики Беларусь в данной выставке. Нам удалось подписать соглашение с Саудовской Аравией, что станет дополнительным импульсом в наших взаимоотношениях. Предприятия Республики Беларусь представили целый ряд новинок, о которых мы уже неоднократно говорили. Не только наши стандартные ключевые партнёры проявили внимание к нашим новинкам, но и целый ряд новых потенциальных партнёров интересуются продукцией, которую производит Государственный военно-промышленный комитет», – отметил Дмитрий Пантус.

Эксперты сходятся во мнении, что система вооружений в мире стремительно меняется. Исходя из своего семилетнего опыта работы в структуре госвоенпрома, Дмитрий Пантус отметил высокую конкуренцию в этой отрасли и необходимость поиска новых форм работы с заказчиками.

«Если раньше, мы просто могли поставить продукцию, обеспечить её гарантийное обязательство и на этом всё заканчивалось, то сегодня, чтобы продать те изделия, которые мы производим, приходится формировать целое комплексное предложение. В том числе, и в части финансирования экспортного кредитования наших партнёров. Мы обеспечиваем полный цикл от начала создания изделия в интересах заказчика, с учётом требования и тех тактико-технических характеристик, которые запрашивает потенциальный потребитель. Далее, на протяжении периода разработки, наши партнёры постоянно мониторят, как мы это делаем. Затем – контроль производства и, конечно, сдача на территории инозаказчика. Многим нашим предприятиям удаётся успешно это делать, вследствие чего, мы можем и имеем право участвовать в выставке «IDEX» и представлять Республику Беларусь достойно», – сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Среди приоритетов в деятельности Государственного военно-промышленного комитета – работа над проектами с использованием инновационных технологий.

«Очень много новых проектов с использованием самых последних разработок нанотехнологий, искусственного интеллекта. Большое внимание сегодня уделяется кибербезопасности, и здесь также есть актуальное решение от Республики Беларусь, которое мы представляем на выставке. Большое внимание уделяется борьбе с беспилотными летательными аппаратами. С одной стороны, мы работаем над созданием беспилотных летательных аппаратов, с другой – наше же предприятие пытается производить продукцию, которая с ними борется. И здесь в тандеме работают разработчики беспилотных летательных аппаратов и разработчики средств РЭП, чтобы представлять и комплексный системный продукт, который будет интересен нашим потенциальным заказчикам, и соответствовать тем требованиям, которые есть в мире», – отметил Дмитрий Пантус.

В 2020 году Государственный военно-промышленный комитет успешно выполнял гособоронзаказ Республики Беларусь, завершал ряд ключевых проектов и планировал свою деятельность на предстоящую пятилетку. Одна из главных задач ведомства – разработка и создание белорусской ракеты.

«Это самое главное направление, которым на сегодняшний день занимается Госкомвоенпром, и в ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, мы верим что всё у нас получится. Нужно сказать, что за последние годы, фактически с нуля, с учетом поручений главы государства, была создана школа ракетостроения. Далеко не каждая страна сможет похвастаться тем, что у них есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьёзных проектов.

В июне 2021 года в Минске пройдёт престижная выставка вооружений «MILEX-2021», подготовкой которой занимается Государственный военно-промышленный комитет. Эта выставка должна продемонстрировать международным партнёрам Республики Беларусь самые сильные стороны отечественного ОПК.

«Ожидания очень большие, выставка «IDEX» помогла нам пригласить максимальное количество наших партнёров для участия не только в виде делового посещения, но и в качестве экспонентов на выставке. Планируется, что это будет самая масштабная в истории выставка «MILEX», мы также определили целый ряд новых разработок, которые будут представлены на этой выставке. Таких разработок – 304, если быть точным, в дополнение к тем стандартным нашим вещам, которые мы успешно производим и продаём. Надежды очень большие и, с учетом пандемии, мы очень серьёзно готовимся, чтобы также на уровне «IDEX- 2021» организовать правильное пребывание наших друзей и партнёров. «MILEX-2021» – это выставка, направленная, на сильные стороны белорусского ОПК. Выставка «IDEX» показывает, что на сегодняшний момент мы – в тренде, мы занимаем определенные ниши, а в отдельных направлениях даже входим в пятёрку лучших. В частности, в средствах радиоэлектронной борьбы и других направлениях. Нам есть чем гордиться в части оборонного сектора экономики», – подчеркнул Дмитрий Пантус.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram