Иван Кубраков – о событиях августа 2020-го, увольнениях из МВД и безопасности в интернет-пространстве. Интервью с министром

Источник материала: ОНТ

В преддверии Дня белорусской милиции министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант Иван Кубраков в интервью программе «Контуры» рассказал о готовности стражей правопорядка к вызовам последнего времени.





«Задачи, которые стоят перед органами внутренних дел, неизменны уже много лет – это обеспечение безопасности граждан и защита их имущества. Да, оперативная обстановка менялась, в частности в связи с событиями, которые происходили в августе. Мы больше уделяли внимания обеспечению общественной безопасности, порядка на улицах. Но сотрудники органов внутренних дел, несмотря на большую нагрузку, групповые нарушения общественного порядка, продолжали выполнять задачи, которые стоят перед милицией – они помогали людям. Мы реагировали на все сообщения, все вызовы, в том числе и от тех, кто днём выходил на улицу и нарушал общественный порядок, но приходил домой и сталкивался иногда с каким-то конфликтом или происшествиями. Мы реагировали и оказывали помощь всем, кто в ней нуждался», – отметил министр внутренних дел.

С развитием информационных технологий многие государства, в том числе Беларусь, столкнулись с проблемой обеспечения информационной безопасности. По словам министра, белорусские органы внутренних дел находятся на передовой в обеспечении этого вектора общественной безопасности.

«У нас создано Главное управление по противодействию киберпреступности, где работают сотрудники, которые обучаются противодействию этим преступлениям. Они проходят специальную подготовку, и на подобные преступления мы реагируем довольно успешно», – рассказал Иван Кубраков.

По словам министра, сегодня граждане Беларуси чувствуют себя в безопасности на улицах родных городов, сотрудники милиции пользуются авторитетом и доверием среди населения, а количество обращений свидетельствует о востребованности профессии милиционера и уважении к тем, кто обеспечивает охрану правопорядка.

«Я думаю, события августа показали людям, что мы можем потерять: покой на улицах Минска и других городов, на которых пытались устроить настоящий хаос. То, что мы создавали много лет можно потерять в один миг. Самое главное – это мирное небо над головой, когда человек идёт на работу и не боится за свою жизнь, своё имущество, за семью, за своих детей. Нам всем вместе нужно беречь мир и порядок. А мы, сотрудники милиции, обеспечим безопасность граждан, где бы они не находились», – подчеркнул Иван Кубраков.

После событий минувшего августа некоторые сотрудники МВД оставили службу и попытались «сделать на этом хайп», отметил министр.

«Сотрудники, которые ушли, а их было немного, это болезненный для меня вопрос. Ведь все прекрасно знают, что служба в органах внутренних дел – очень тяжёлая, сотрудники находятся на посту 24 часа. Например, уголовный розыск или участковые инспекторы находятся на службе всегда: в любое время по любому звонку сотрудник выезжает на работу. Что касается событий августа, да, были сотрудники, которые не выдержали и уходили. Мы с пониманием к этому относились. Неприятно, конечно, что малейшее испытание, которое нужно было пройти органам внутренних дел, кто-то не выдержал, хотя мы всегда готовим к тому, что это тяжёлая служба. Но были и такие сотрудники, которые не просто уволились, но и постарались, как говорит молодёжь, «сделать на этом хайп». Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о них неуважительно. Если у тебя не получилось и ты ушёл – это одно, но когда ты начинаешь обсуждать коллег, говоришь о них гадости – это больше похоже на предательство», – сказал министр внутренних дел.

Иван Кубраков может служить примером блестящей и стремительной карьеры для молодых сотрудников МВД. Он прошёл путь от участкового милиционера до министра внутренних дел. На вопрос о рецепте личного успеха Иван Владимирович ответил просто: «Нужно любить свою работу».

«Что бы ни происходило, я всегда с удовольствием иду на работу, мне нравится то, что я делаю. Мне нравится помогать людям. Карьера может сложиться очень по-разному, кто-то станет генералом, кто-то – нет. Я не думал об этом звании. Когда окончил школу милиции, я думал: ну, вот стану заместителем начальника одного из районных управлений, – это просто мечта. А потом так сложилось, что я стал генералом и министром внутренних дел. Главное – это желание и стремление быть милиционером, помогать людям, а всё остальное приложится», – подчеркнул министр.

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