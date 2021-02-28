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Переговоры президентов Беларуси и России в Сочи: оценки экспертов
Источник материала: ОНТ
Несмотря на то что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась как раз, когда в России были длинные выходные (по случаю 23 февраля соседи отдыхали три дня) за тем, что происходило в Сочи, следили и после активно обсуждали. Как обычно, обращая большее внимание на то, не «что», а «как». Так сказать, с акцентом на детали. Как известно, при таких встречах публичная повестка, как правило, достаточно скромная, поэтому эксперты старались больше читать между строк. Так вот, основной вывод: недоброжелателям переживать не стоит. Между Лукашенко и Путиным, как сейчас модно говорить, устойчивый коннект. И это была встреча партнеров, союзников и друзей.
Что подтверждает, в первую очередь, неформальная форма одежды двух лидеров. Здесь к обсуждению подключились и модные эксперты, и маркетологи. Они говорят, что стиль кэжуал, когда Путин без галстука и Лукашенко в кофте и бомбере – это, безусловно, дресс-код близких людей, которые настроены на доверительный разговор.
Также обратила на себя внимание экспертов и достаточно аскетичная обстановка, где проходила встреча двух лидеров. Протокол даже не стал устанавливать государственные флаги, т.е. «кто есть кто» и в Беларуси, и в России не перепутают. Вопросы статусов, признаний и доказательств намерений уже давно ушли из двусторонней повестки. Сейчас там как раз абсолютно предметные вещи – экономика, военное сотрудничество, здравоохранение и вакцинация, информационная безопасность, ну, и конечно, углубление интеграции. Отмечен очень важный месседж: работа по «дорожным картам» не прекращалась ни на день, несмотря на некоторое переключения внимания и Минска, и Москвы на противодействие внешнему давлению. А именно «дорожные карты» наш навигатор для всех направлений сотрудничества.
Конечно, говорить о том, что в наших двусторонних отношениях все гладко, не рискнет ни один эксперт. Барьеры на пути белорусских товаров, неравенство в тарифах на газ для предприятий по обе стороны границы, «налоговый манёвр» – все это не снято с повестки и обсуждается президентами. Москва хорошо понимает, что только в крепкой связке, под надежным прикрытием границ Союзного государства на Западе можно справиться с возросшим сейчас внешним давлением. Обеим сторонам выгоднее экспортировать собственную продукцию, нежели, например, навязываемые и Беларуси, и России методы цветных революций. Политологи уверены, что и на эту тему шел разговор в Сочи. Белорусские наработки противодействия так называемым майданным угрозам как никогда сейчас полезны России. Для Беларуси же интересен опыт соседей в законодательной и правоприменительной практике.
Если еще говорить о «междустрочье», то в поле зрения экспертов была и совсем неформальная часть общения Президентов. Они практически всегда катаются на лыжах. Но опять же, важно не что, а как. Так вот, отметили, что это было, как у равного с равным. А не как представляли эту встречу некоторые оппозиционеры – аудиенция просителя и господина. Лукашенко подрезал на лыжах, иногда обгонял Путина на снегоходе. А потом подарил российскому коллеге корзинку с мясными деликатесами и сырами белорусских предприятий. Мол, гость с пустыми руками к друзьям не приходит. А когда и Минску, и Москве есть что предложить друг другу, такие встречи точно не будут просто протокольными.
Безусловно, российских экспертов порадовал еще и разговор двух президентов по телефону на следующий день после встречи в Сочи. Это и такой признак хорошего тона. В то же время это и прямой показатель того, что и Александр Лукашенко, и Владимир Путин настроены на плотную совместную работу в ближайшее время. Так что новостей с общих полей Союзного государства сейчас заметно прибавится.
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Несмотря на то что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась как раз, когда в России были длинные выходные (по случаю 23 февраля соседи отдыхали...
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