Переговоры президентов Беларуси и России в Сочи: оценки экспертов

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась как раз, когда в России были длинные выходные (по случаю 23 февраля соседи отдыхали три дня) за тем, что происходило в Сочи, следили и после активно обсуждали. Как обычно, обращая большее внимание на то, не «что», а «как». Так сказать, с акцентом на детали. Как известно, при таких встречах публичная повестка, как правило, достаточно скромная, поэтому эксперты старались больше читать между строк. Так вот, основной вывод: недоброжелателям переживать не стоит. Между Лукашенко и Путиным, как сейчас модно говорить, устойчивый коннект. И это была встреча партнеров, союзников и друзей.





Что подтверждает, в первую очередь, неформальная форма одежды двух лидеров. Здесь к обсуждению подключились и модные эксперты, и маркетологи. Они говорят, что стиль кэжуал, когда Путин без галстука и Лукашенко в кофте и бомбере – это, безусловно, дресс-код близких людей, которые настроены на доверительный разговор.

Роман Масленников, генеральный директор PR-агентства, маркетолог: «Они выглядели модно, прилично. Как раз под стать празднику. Было бы странно их увидеть в эти праздничные дни, на 23 февраля, в костюмах. И там Александр Григорьевич Лукашенко озвучил мысль, что "мы здесь сидим в таких неформальных костюмах, значит, мы друзья". В принципе, он сказал все то, что мы с вами могли подумать на эту тему. Действительно, весь их вид свидетельствовал о том, что встретились два старых друга, решили покататься на лыжах и заодно обсудить рабочие вопросы, ну, и обменяться словами благодарности, я так понимаю, за взаимную поддержку. Я, кстати, думаю, что вот эти элементы одежды уже давно разобраны на сайтах, где оценивают, сколько стоит одежда. Уже там висят даже бирки, что это были за бренды. И, наверняка, у них уже повысились продажи, потому что так обычно бывает».

Также обратила на себя внимание экспертов и достаточно аскетичная обстановка, где проходила встреча двух лидеров. Протокол даже не стал устанавливать государственные флаги, т.е. «кто есть кто» и в Беларуси, и в России не перепутают. Вопросы статусов, признаний и доказательств намерений уже давно ушли из двусторонней повестки. Сейчас там как раз абсолютно предметные вещи – экономика, военное сотрудничество, здравоохранение и вакцинация, информационная безопасность, ну, и конечно, углубление интеграции. Отмечен очень важный месседж: работа по «дорожным картам» не прекращалась ни на день, несмотря на некоторое переключения внимания и Минска, и Москвы на противодействие внешнему давлению. А именно «дорожные карты» наш навигатор для всех направлений сотрудничества.

Станислав Бышок, политический аналитик: «Очевидно, что сейчас есть понимание и в Москве, и в Минске относительно того, что при нынешних президентах должны быть подписаны финальные соглашения по Союзному государству. Для того, чтобы потом в будущем не обращаться уже к этим вопросам, а чтобы они были, что называется, по накатанной. Очевидно, что Президент Лукашенко не просто так говорил много о России на ВНС. Очевидно, что для него было принципиально подчеркнуть, как внешнеполитический ориентир Россию. И, действительно, Россия в значительной степени является одним из гарантов белорусской стабильности. В этом смысле, конечно, и встреча в Сочи, и те консультации, которые проходят между российскими и белорусскими чиновниками по ряду направлений, конечно, они подчеркивают направленность на общий вектор нашего дальнейшего совместного развития».

Конечно, говорить о том, что в наших двусторонних отношениях все гладко, не рискнет ни один эксперт. Барьеры на пути белорусских товаров, неравенство в тарифах на газ для предприятий по обе стороны границы, «налоговый манёвр» – все это не снято с повестки и обсуждается президентами. Москва хорошо понимает, что только в крепкой связке, под надежным прикрытием границ Союзного государства на Западе можно справиться с возросшим сейчас внешним давлением. Обеим сторонам выгоднее экспортировать собственную продукцию, нежели, например, навязываемые и Беларуси, и России методы цветных революций. Политологи уверены, что и на эту тему шел разговор в Сочи. Белорусские наработки противодействия так называемым майданным угрозам как никогда сейчас полезны России. Для Беларуси же интересен опыт соседей в законодательной и правоприменительной практике.

Алексей Мухин, директор центра политической информации: «Так называемые, украинский, венесуэльский и белорусский кейсы рассматриваются в качестве модельных. И по ним, конечно, сделаны определенные выводы. С той точки зрения, что государство обязано себя защищать, охранять и будет делать для этого очень много. Надо сказать, что Россия не останавливала подготовку к нейтрализации цветных революций. Это касалось и принятия поправок в Конституцию, это касалось и оперативной тактики работы спецслужб и правоохранительных органов».

Если еще говорить о «междустрочье», то в поле зрения экспертов была и совсем неформальная часть общения Президентов. Они практически всегда катаются на лыжах. Но опять же, важно не что, а как. Так вот, отметили, что это было, как у равного с равным. А не как представляли эту встречу некоторые оппозиционеры – аудиенция просителя и господина. Лукашенко подрезал на лыжах, иногда обгонял Путина на снегоходе. А потом подарил российскому коллеге корзинку с мясными деликатесами и сырами белорусских предприятий. Мол, гость с пустыми руками к друзьям не приходит. А когда и Минску, и Москве есть что предложить друг другу, такие встречи точно не будут просто протокольными.

Безусловно, российских экспертов порадовал еще и разговор двух президентов по телефону на следующий день после встречи в Сочи. Это и такой признак хорошего тона. В то же время это и прямой показатель того, что и Александр Лукашенко, и Владимир Путин настроены на плотную совместную работу в ближайшее время. Так что новостей с общих полей Союзного государства сейчас заметно прибавится.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram