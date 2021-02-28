Волейболистки «Минчанки» проиграли московскому «Динамо»

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» потерпели очередное поражение в российской Суперлиге.

Белорусский клуб дома проиграл московскому «Динамо» – 1:3. Российская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 65 очков. Матч мог повернуться и в сторону хозяек площадки. Первая партия прошла в упорной борьбе и завершилась победой гостей со счетом 30:28. Затем белоруски выиграли второй сет. Но два следующих остались за «Динамо». У «Минчанки» после этого поражения осталось 20 очков. Столичный клуб занимает 12 место в Суперлиге.

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