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25.03 – День Воли
Источник материала: Хартия'97
25.03 – День Воли
Белорусы уже готовятся отпраздновать национальный праздник.
День Воли отмечается в Беларуси ежегодно 25 марта. Белорусы заранее начали друг друга информировать об одном из главных праздников.
«Хотела бы подать инициативу ко Дню Воли! Просто информировать людей, что мы собираемся выйти и готовы долбить эту власть! В чем суть? Можно не только клеить листовки и стикеры, можно просто сделать самолетики из бумаги, написать дату 25.03 и пустить из окна или балкона. Утром, идя на работу, люди будут видеть эти самолетики! И чем больше их будет, тем больше будет подниматься боевой дух. Мы с дочкой запустили парочку в Бресте сегодня! Надеемся, инициативу поддержат», - пишет читательница телеграм-канала «Баста!»
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Белорусы уже готовятся отпраздновать национальный праздник.
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